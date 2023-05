ChatGPT ma już oficjalną aplikację mobilną. Trafiła na iPhone’y

Wreszcie.

Mobilny ChatGPT – co oferuje?

Od momentu, w którym w sieci zrobiło się głośno na temat czatbotaw sklepach z aplikacjami pojawiło się mnóstwo aplikacji wykorzystujących jego popularność. Wiele z nich podszywało się pod ChatGPT, który aż do teraz nie posiadał własnej aplikacji mobilnej. No właśnie – aż do teraz. ChatGPT nareszcie doczekał się swojej aplikacji mobilnej. Przynajmniej na razie dostępna jest ona jednak tylko i wyłącznie w. Poza tym można ją pobrać wyłącznie naz systememlub nowszym.Mobilna aplikacja ChatGPT, czylijest darmowa, a ponadto nie zawiera żadnych reklam. To powiedziawszy, osoby opłacające subskrypcję ChatGPT Plus mają w niej dostęp do modelu językowego GPT-4, mogą rozmawiać z czatbotem nawet wtedy, kiedy jego serwery są przeciążone, a także mogą korzystać z najnowszych funkcji priorytetowo. Dla przypomnienia, subskrypcja ta kosztuje miesięcznie 20 dolarów, czyli około 84 złote.Na razie nie wiadomo, czy mobilna wersja ChatGPT będzie w przyszłości obsługiwać zewnętrzne pluginy, tak jak webowe wydanie usługi. Takie pluginy na przykład gwarantują czatbotowi dostęp do Internetu czy pozwalają mu robić zakupy.