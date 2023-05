iOS 16.5 już jest. Nowość związana z LGBTQ+ wywołuje niezdrowe emocje

Nowa tapeta działa na niektórych jak płachta na byka.

Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, iOS 16.5 został udostępniony krótko po pojawieniu się wydania Release Candidate (RC). Najnowsza aktualizacja dla smartfonów Apple nie zawiera wielu istotnych zmian, ale mimo to znaleźć można w niej kilka godnych uwagi nowinek. Jedna z nich wywołała niemałe kontrowersje w pewnych środowiskach.Uaktualnienie iOS 16.5 dla smartfonów iPhone to nowe m.in. nowe polecenia nagrywania ekranu dla Siri, oczywiście niedostępne w języku polskim. W Apple News pojawiła się nowa zakładka sport, a Apple obiecuje drobne usprawnienia w zakresie wydajności urządzeń i czasu ich pracy na baterii.

Najważniejsze zmiany w iOS 16.5 według dziennika zmian Apple:

Dodano nową tapetę Pride (feta) na ekran blokady, aby wyrazić wsparcie dla społeczności i kultury LGBTQ+.

Rozwiązano problem mogący powodować brak reakcji funkcji Spotlight.

Rozwiązano problem, w wyniku którego aplikacja Podcasty mogła nie wczytywać zawartości podczas korzystania z CarPlay.

Jak zaktualizować iPhone?

iOS 17 już niebawem

iOS 16.5 wydany z kilkoma drobnymi usprawnieniami. Spore emocje wzbudziła nowa... tapeta. Apple nową poprawką dodało tapetę Pride (feta), która ma być wyrazem wsparcia dla społeczności LGBTQ+. Usunięto problem, przez który ustawienia funkcji mogły być zerowane lub nie być synchronizowane między wszystkimi urządzeniami. Tapeta, która z jakiegoś powodu niektórym przeszkadza.