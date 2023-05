Smartfon jako wideorejestrator samochodowy. Rikord widjo od Google na Androidzie

Długo na to czekałem.

Smartfon jako wideorejestrator samochodowy

Smartfony zastąpią kamery samochodowe

Wideorejestrator samochodowy to jeden z najtańszych sposobów na uniknięcie problemów z policją i ubezpieczycielem w razie wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji drogowej, jak chociażby kolizja lub wypadek. Nagrania z wideorejestratora niejednokrotnie już były w stanie zadecydować o niewinności ich użytkowników lub winie innych uczestników ruchu. Aż dziw bierze, że do tej pory żaden z producentów smartfonów nie zaproponował konsumentom preinstalowanej apki pozwalającej zmienić smartfon w takie urządzenie. Jak się właśnie dowiedzieliśmy, pracuje nad nią Google.Zamiast kupować kolejne urządzenie, już wkrótce będziemy mogli używać smartfona w roli kamery samochodowej. Nad stosownym oprogramowaniem pracuje Google i wszystko wskazuje na to, że początkowo z nowej funkcji skorzystają wyłącznie posiadacze wybranych modeli smartfonów, w tym Google Pixel i Nothing Phone (1) Aplikacja Bezpieczeństwo osobiste już teraz oferuje przydatne funkcje, takie jak "Udostępnianie w sytuacjach awaryjnych", "Kontrola bezpieczeństwa" i "Wykrywanie wypadków samochodowych". Wygląda na to, że przedwczoraj Google przez pomyłkę Udostępniło Personal Safety 2023.04.27.532191641.8-dogfood za pośrednictwem Sklepu Play. Załodze 9to5mac udało się włączyć w jej obrębie nową funkcję wideorejestratora.Wideorejestrator samochodowy dla smartfonów z Androidem oferuje możliwość nagrywania filmów, ale także opcjonalnie dźwięku - zupełnie jak dedykowane kamery. Nagrywanie można rozpoczynać ręcznie, ale jest też opcja automatycznego rejestrowania materiałów, na przykład po automatycznym połączeniu z modułem Bluetooth samochodu.Interfejs aplikacji Bezpieczeństwo osobiste z opcją wideorejestratora. | Źródło: 9to5macGdy smartfon działa jako kamera samochodowa wszystkie jego funkcje są nadal dostępne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na ekranie widniały Mapy Google lub żeby smartfon wysyłał je przez Android Auto do systemu multimedialnego samochodu. Wideorejestrator działa też po zablokowaniu ekranu urządzenia.Maksymalna długość nagrań to aż, a minuta zajmuje jedynieTo może być przełom, gdy opcja pojawi się na większej liczbie smartfonów, nie sądzicie? Kiedyś smartfony zastąpiły dedykowane nawigacje samochodowe, a teraz mogą zastąpić również wideorejestratory. Szkoda, że dopiero teraz, ale lepiej późno niż wcale.Debiutu funkcji na wybranych smartfonach spodziewamy się w czerwcu tego roku.Źródło: 9to5mac