TikTok wygląda teraz inaczej. Ważna zmiana, którą na pewno zauważycie

TikTok wzbogacił się właśnie o nową autorską czcionkę, której raczej nie uświadczycie w żadnym innym miejscu. Została ona podobno zoptymalizowana pod kątem „czytelności i retencji czytania”, co ma zwiększyć komfort przeglądania treści, przede wszystkim komentarzy. Konsumenci mogą testować zmianę od kilku dni i trzeba przyznać, iż nie da się przejść obok niej obojętnie. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej, bo jest na co popatrzeć.





TikTok otrzymał nową czcionkę, która wygląda naprawdę nieźle



TikTok to obecnie jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych i regularnie wzbogaca się ona o nowości mające na celu przyciągniecie coraz pokaźniejszego grona odbiorców. Na razie twórcy nie radzą sobie z tym najgorzej – aplikacja bezustannie znajduje się na szczycie w mobilnych rankingach, chociaż co jakiś czas jesteśmy świadkami poważnych kontrowersji. Niedawno doczekaliśmy się chociażby przedstawienia dowodów na rzekome szpiegowanie amerykańskich klientów przez chiński rząd.



Teraz jednak zajmijmy się tym, co widać na sto procent. Najnowszy post na bloku platformy zwraca uwagę na wprowadzenie czcionki TikTok Sans, która zastąpiła dotychczasową Proxima Nova. Tym samym mamy do czynienia z opracowaniem autorskiego fontu, co raczej należy uznać za krok w dobrą stronę. Czym się on tak naprawdę wyróżnia?



Przede wszystkim TikTok Sans to „większe otwory i wyraźniejsze pociągnięcia, dzięki czemu litery są znacznie łatwiejsze do odróżnienia od siebie”. Poza tym mówimy o gładszych oraz prostszych kształtach, „co zapewnia lepszą rozpoznawalność i niezawodność w przeróżnych językach”. Najbardziej zauważalną zmianą zdaje się być ogólna wielkość czcionki oraz zwiększenie wysokości linii – przynajmniej na to zwróciłem uwagę w pierwszej kolejności.



Osobiście font bardzo mi się podoba, choć trzeba wspomnieć o istotnym mankamencie. Obecnie wspierany jest bowiem język angielski, hiszpański, portugalski, francuski, niemiecki, włoski, indonezyjski, turecki oraz wietnamski. Trudno to na pierwszy rzut oka dostrzec, ale brakuje polskich znaków, co może w pewien sposób irytować. W przyszłości baza zostanie jednak zaktualizowana – miejmy nadzieję, że stanie się to stosunkowo niedługo.



Dlaczego wprowadzono nową czcionkę? Cóż, głównie chodzi tu o poprawę „czytelności i retencji czytania”, ale również o zmniejszenie szansy na dokonanie fałszerstwa. Większość firm technologicznych opracowało już własne czcionki (Google, Apple, Netflix, Instagram) i najwyraźniej TikTok nie chciał pozostać w tyle. Jest to, wbrew pozorom, bardzo ważna poprawka mogąca wpłynąć na ogólny komfort przeglądania zawartości.



