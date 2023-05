BLIK - wartość transakcji robi wrażenie

Udany początek 2023 roku dla BLIKA.

Ilość transakcji BLIKIEM w pierwszym kwartale 2023

"Początek roku był dla nas niezwykle dynamiczny. W tym czasie rozszerzyliśmy współpracę z jednostkami administracji publicznej, co zaowocowało wdrożeniem BLIKA w e-Urzędzie Skarbowym. Jednocześnie kontynuowaliśmy rozwijanie naszych usług w bankach, co jest widoczne na przykładzie Banku Millennium, który udostępnił swoim klientom wygodną opcję prośby o przelew BLIK. Za sprawą intensywnego rozwoju, który przejawia się w stałym wzroście liczby oraz wartości transakcji, znacząco zwiększyliśmy swój udział w rynku płatności detalicznych w Polsce do 29 proc. To z kolei znalazło odzwierciedlenie w decyzji Narodowego Banku Polskiego, który zaklasyfikował BLIKA do kategorii „istotnych systemów płatności detalicznych"

Ilu użytkowników korzysta z BLIKA?

Silny początek 2023 roku dla #BLIKA! W Q1 zrealizowano ponad 374 mln transakcji o wartości 50,1 mld zł. System cieszy się popularnością wśród użytkowników, których jest już ponad 13,5 mln! Wzrosty odnotowano we wszystkich kanałach. Szczegółowe wyniki: https://t.co/Vw8W32E3Nz — BLIK (@BLIKmobile) May 16, 2023

Płatności BLIK a branża e-commerce

"Statystyki są jednoznaczne – BLIK to obecnie najpopularniejszy sposób płatności w e-commerce, który na dobre już zdeklasował karty płatnicze. Udział transakcji realizowanych za jego pomocą w tym kanale wynosi aktualnie nawet do ok. 70 proc. Użytkownicy wybierają BLIKA, bo jest on wygodny, szybki, ale przede wszystkim dostępny z dowolnego miejsca i o preferowanej przez nich porze, co zapewnia im wyjątkowe doświadczenia zakupowe. Warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o decyzje konsumentów, to pierwszy kwartał nie przyniósł zasadniczych zmian w stosunku do zeszłego roku. Polacy wciąż najchętniej płacą nim na platformach typu marketplace, gdzie między styczniem a marcem średni koszyk zakupowy wyniósł 117,5 zł. Jednocześnie w ostatnich trzech miesiącach – po względem liczby transakcji – rosły także zakłady bukmacherskie oraz rozliczenia za rachunki – odpowiednio o 50 i 43 proc. rok do roku."

Przelewy na telefon z większą liczbą transakcji

Płatności BLIKIEM – terminal płatniczy, bankomat

BLIK na rynku europejskim

Strategiczny rozwój BLIKA jest nierozerwalnie związany z jego ekspansją poza Polskę. W ostatnich kwartałach podjęliśmy już kilka istotnych działań w tym kierunku. Nie mam wątpliwości, że oferowane przez nas rozwiązanie ma ogromy potencjał, żeby rozwijać się na europejskim rynku i docierać do szerszego grona odbiorców. Niedawna zgoda Narodowego Banku Słowacji, umożliwiająca finalizację transakcji zakupu słowackiej firmy VIAMO, tylko nas do tego przybliża. Dziś intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem, które obejmie całą strefę euro, a słowacka platforma płatnicza będzie istotną częścią tego projektu



Płatności e-commerce zyskały w ostatnich latach popularność wśród słowackich konsumentów i mają coraz większy udział w rynku. Jesteśmy przekonani, że współpraca pomiędzy BLIKIEM a VIAMO oraz rozwój oferty w oparciu o mocne strony obu tych firm, przyniesie wymierne korzyści klientom banków korzystających z nowoczesnych form rozliczeń. Sądzę, że w niedalekiej perspektywie będziemy mogli powiedzieć więcej na temat pierwszych efektów podjętych działań

, czyli powszechny standard płatności mobilnych na dobre zagościł w aplikacjach bankowości mobilnej. Z roku na rok usługa cieszy się coraz większą popularnością, zwiększając tym samym ilość i wartość zrealizowanych przez użytkowników transakcji. Uzyskane w pierwszym kwartale 2023 roku wyniki tylko potwierdzają jego rosnące znaczenie na rynku płatności.Od stycznia do marca br. użytkownicy BLIKA przeprowadzili, co stanowi wzrost ow porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.zrealizowanych płatności w ciągu doby plasowała się na poziomie(maksymalna ich ilość w ciągu jednego dnia to prawie 6 mln).Wartość wszystkich transakcji BLIKIEM w I kw. 2023 roku wyniosłazł, przy średniej kwocie na poziomie- mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.Od początku funkcjonowania usługi tj., użytkownicy wykonali już ponadBLIK pojawił się na polskim rynku 8 lat temu i w tym czasie pozyskał ogromną liczbę odbiorców. Pod koniec marca 2023 roku, liczba aktywnych użytkowników wahała się w okolicy, a liczba zarejestrowanych aplikacji mobilnych wynosiła 26,7 mln. W tym przypadku mówimy o wzroście rok do roku odpowiednio 28% oraz 18%.W pierwszym kwartale. br. internauci zdecydowali się na płatność BLIKIEM prawie 207 mln razy (wzrost o 32% rdr). W sumie wartość transakcji dla e-commerce via BLIK wyniosła 26,9 mld zł. Dla porównania w tym samym okresie 2022 roku było to 18,8 mld zł. Średnia kwota transakcji w przypadku zakupu on-line to 130 zł.– mówi Monika Król, wiceprezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.Z miesiąca na miesiąc z przelewu na telefon korzysta coraz większa liczba użytkowników. Od stycznia do marca 2023 roku ilość transakcji wyniosła 82,9 mln - wzrost o 88% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. W przypadku wartości wszystkich płatności P2P mowa jest o sumie 10,8 mld zł (wzrost o 112% rok do roku). Warto dodać iż średnia kwota przelewu na telefon w I kw. 2023 to 137 zł; w roku poprzednim było to 124 zł.Ilość transakcji via BLIK w tradycyjnych(POS) w I kw. 2023 wyniosła 71,2 mln, z czego 35% stanowiły płatności zbliżeniowe (niemal 25 mln) – wzrost o 290% rdr. Od czasu pojawienia się płatności zbliżeniowych w BLIKU, zostały one aktywowane przez prawie 2 mln użytkowników, którzy skorzystali z nich w 128 państwach.Ilość zrealizowanychpoprzez BLIKA od stycznia do marca br. wyniosła 13,2 mln, dając 30% wzrost rok do roku. Sumaryczna wartość transakcji sięgnęła prawie 8,6 mld zł - to o 28% więcej niż w tym samym okresie 2022 r. Natomiast średnia kwota wpłaty i wypłaty z bankomatu w I kw br. toPo przejęciu w 2022 roku słowackiego operatora płatności P2P -, polska spółka zdecydowanie zaczęła wzmacniać swoją pozycję poza Polską. W marcu 2023 Polski Standard Płatności zapowiedział rozpoczęcie działalności w Rumunii, gdzie zamierza skoncentrować się na płatnościach w obszarze e-commerce. Do tego jednak wymagana jest prawna zgoda od Banku Narodowego Rumunii.– dodaje Michał Szymański, dyrektor ds. strategii na nowych rynkach w Polskim Standardzie Płatności.Jeśli ktoś z Was jeszcze nie słyszał o BLIKU, to warto wspomnieć że, możliwość korzystania z tego rozwiązania ma niemal każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących. BLIK jest utrzymywany i rozwijany przez spółkę Polski Standard Płatności (PSP).Źródło: Informacja prasowa / Grafika otwierająca: kanał BLIK na YouTube