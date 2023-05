Problemy z Canal+. Potwierdzono wadę oprogramowania dekoderów 4K UltraBox+

Rozwiązanie nie usatysfakcjonuje użytkowników.

Od jakiegoś czasu w sieci można było przeczytać rosnącą liczbę komentarzy rozżalonych abonentów, uskarżających się na problemy z działaniem usługi. Polacy narzekali, że obraz wyświetlany na ekranach ich telewizorów jest pełen artefaktów i rozpikselizowany, czemu towarzyszą poważne usterki dźwięku. Jak poinformował rzecznik prasowy Canal+, firma jest świadoma występowanie błędów. Nie mamy jednak dobrej wiadomości dla poszkodowanych.Od początku bieżącego roku polscy internauci donoszą o fatalnej jakości działania platformy Canal+ z poziomu dekoderów. Kłopoty pojawiają się w chwili przełączania pomiędzy kanałami i występują od styczniowej aktualizacji oprogramowania urządzenia. Obraz i dźwięk są zniekształcone, uniemożliwiając normalne korzystanie z usługi.Do zarzutów odniósł się właśnie rzecznik prasowy Canal+ Piotr Kaniowski w oświadczeniu dla serwisu wirtualnemedia.pl.- tłumaczy. Twierdzi też, że przyczyna zakłóceń została wykryta i trwają prace nad poprawką. Niestety, nie ma dobrej opcji dla poszkodowanych abonentów. Na poprawkę należy zaczekać aż do lipca tego roku.

"Abonentów, których dotknął opisywany problem najmocniej przepraszamy i prosimy o kontakt z biurem obsługi Klienta, gdzie będziemy mogli zaproponować rozwiązanie"

Poszkodowani rozważają skargę do UOKiK

Sprawiający problemy dekoder 4K UltraBox+. | Źródło: Canal+- powiedział Kaniowski.W przypadku składania reklamacji Canal+ godzi się podobno na zmniejszenie opłat abonamentowych oraz wymienia dekodery na sprawne. Nie zawsze jednak modele o które zabiegają konsumenci są dostępne.W komentarzach widocznych w sieci przewija się wątek zawiadomienia o skardze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nic dziwnego, skoro problemy trwają od stycznia, a Canal+ ustami swojego rzecznika dopiero w maju zapewnia o lipcowej (!) poprawce. Do UOKiK do tej pory nie wpłynęły mimo tego żadne skargi, o czym poinformowano dziennikarzy serwisu źródłowego.Przypominam, że to nie pierwsza wpadka Canal+. O problemach z działaniem aplikacjii błędzie Upes_187 donosiliśmy jeszcze w październiku 2021 roku i okazało się wtedy, że poszkodowani znaleźli się też wśród czytelników naszego serwisu.Źródło: wirtualnemedia.pl