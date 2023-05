Połącz swój iPhone z Windows 11. Microsoft udostępnił funkcję wszystkim

Doczekaliśmy się.

iPhone + Windows 11

COOL, NEW FEATURE ALERT access your phone from your PC with Microsoft Phone Link! learn more: https://t.co/leOAsROEr1 — Windows (@Windows) May 15, 2023

Aplikacja Łącze do Windows – co oferuje urządzeniom z iOS?

Od marca niektórzy posiadacze smartfonów, biorący udział w programiei używający najnowszej poglądowej wersji Windows 11 , mogli korzystać z aplikacji, by mieć na komputerze z Windows 11 dostęp do funkcji smartfonu. Teraz tą aplikacją mogą cieszyć się już jednak wszyscy użytkownicy iPhone’ów i komputerów z Windows 11. Poinformował o tym oficjalnie sam Microsoft.Aplikacja Łącze do Windows istnieje od 2015 roku, choć wcześniej była znana pod inną nazwą. Pozwala ona na połączenie swojego smartfonu z komputerem, przy udziale desktopowej aplikacji. Przez lata była dostępna jednak tylko na urządzeniach z systememWcześniej w tym roku aplikacja Łącze do Windows w końcu zadebiutowała w, skąd można ją pobrać na smartfony Apple iPhone. Początkowo z jej pomocą swój smartfon mogli jednak sparować z komputerem systemem Windows 11 tylko wybrani użytkownicy. Ponadto musieli być to użytkownicy zapisani do programu Windows Insider, korzystający z Windows 11 w wydaniu poglądowym.W ubiegłym miesiącu Microsoft zaczął stopniowo pozwalać kolejnym użytkownikom smartfonów Apple na łączenie iPhone’ów ze stabilnym wydaniem systemu Windows 11. Jak gigant poinformował, proces wdrażania tej funkcjonalności został już zakończony, dzięki czemu w końcu mogą korzystać z niej wszyscy.Na co aplikacje Łącze do Windows i Łącze z telefonem pozwalają posiadaczom iPhone’ów? Dzięki nim z poziomu komputera można uzyskać dostęp do połączeń, wiadomości i kontaktów ze smartfonu. Windows 11 wyświetla także powiadomienia ze iPhone’a. Niemniej, Łącze z telefonem nie obsługuje czatów grupowych, wysyłania obrazów i materiałów wideo, wiadomości audio. Nie działają w niej także aplikacje i Message.Aby sparować swój iPhone z komputerem systemem Windows 11, zainstaluj na nim aplikację Łącze do Windows . Na komputerze otwórz zaś aplikację Łącze z telefonem – jeśli ją wcześniej usunąłeś, znajdziesz ją wlub w naszej bazie z oprogramowaniem. W aplikacji Łącze z telefonem kliknij w baner z napisem iPhone, a następnie wykonaj kroki, o które zostaniesz poproszony. Kroki te poprowadzą Cię do sparowania iPhone’a i komputera przez Bluetooth.