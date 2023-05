Masz Windows 10? Microsoft zmusi Cię do aktualizacji. Opór nic nie da

Nie masz nic do gadania.

Przymusowa aktualizacja Windows 10 21H2

Zbliża się koniec wsparcia Windows 10 w wersji 21H2. Wcześniej dostęp do poprawek utraciły między innymi wydania Windows 10 1909, Windows 10 1809 i Windows 10 1803. Koniec wsparcia dla Windows 10 dla użytkowników domowych zakończy się na zeszłorocznym wydaniu 22H2, 14 października 2025 roku. Do tego czasu przedstawiciele Microsoftu chcą być pewni tego, że wszyscy konsumenci, którzy nie skorzystali z darmowej aktualizacji do Windows 11, korzystają z najnowszego wydania OS-u. Metodą jest przymusowa aktualizacja. Niektórzy użytkownicy "dziesiątki" delikatnie mówiąc nie są z tego zadowoleni.Microsoft już wkrótce w sposób automatyczny wymusi aktualizacje do nowszego wydania systemu Windows 10 na wszystkich komputerach korzystających z wydania 21H2 w wersjach konsumenckich oraz niezarządzanych biznesowych. Nastąpi to po 13 czerwca bieżącego roku, kiedy to w obrębie Windows Update pojawią się czerwcowe poprawki bezpieczeństwa dla Windows 10 21H2 Home, Pro, Pro Education oraz Pro Workstation.