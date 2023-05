Unreal Engine 5.2 nareszcie zadebiutował. Wprowadza wiele nowości

Oferuje też w końcu natywne wsparcie dla procesorów Apple.

Unreal Engine 5.2, czyli jeszcze lepszy silnik graficzny

Dobre wieści dla użytkowników sprzętu Apple

Stało się. Po kilku miesiącach oczekiwaniaudostępniło kolejną duża aktualizację do swojego silnika graficznego. Mowa o aktualizacji 5.2, namiastkę której w marcu poznała publika podczas tegorocznej konferencji GDC . Poszerza ona możliwości tego zestawu narzędzi o wiele ciekawych funkcji. Jakich? Przekonaj się.powinien pozwolić na jeszcze sprawniejsze generowanie realistycznej grafiki. Jedną z nowości silnika jest platforma programistyczna(ang.), która może być wykorzystywana do definiowania zasad i parametrów przy tworzeniu dużych scen z użyciem zasobów Unreal Engine. Jest to funkcja póki co eksperymentalna, ale może ona działać w grze lub w innej aplikacji RTA, a dzięki niej świat jest w stanie reagować na zmiany w rozgrywce lub geometrii.Kolejna nowa funkcja Unreal Engine 5.2 to– nowy sposób tworzenia materiałów, który daje większą kontrolę nad wyglądem i stylem obiektów używanych w aplikacjach RTA takich jak gry oraz przy tworzeniu zawartości liniowej. Po włączeniu Substrate zastępuje dotychczasowy zestaw modeli cieniowania znacznie bogatszym zestawem narzędzi. Jest on szczególnie przydatny przy opisywaniu struktur wielowarstwowych – na przykład płynu rozlanego na metalu lub kurzu, który osiadł na lakierze.Unreal Engine 5.2 wprowadza ponadto wiele ulepszeń w zakresie zestawu narzędzi do produkcji wirtualnej. Na przykład, od teraz twórcy mogą kontrolować jednocześnie wiele wirtualnych kamer w pojedynczej instancji edytora. Poza tym niebawem Epic Games wyda na iPadach mobilną wersję edytora. ICVFX to metoda tworzenia efektów wizualnych wykorzystywana chociażby przy kręceniu serialu