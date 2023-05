Dysk Google zyskał funkcję, której brakowało przez lata

Korzystanie z usługi stanie się przyjemniejsze. Korzystanie z usługi stanie się przyjemniejsze.



Dysk Google wzbogacił się właśnie o specjalny folder, gdzie docelowo trafiać będzie wyłącznie spam. Dzięki temu użytkownicy zyskać mają więcej kontroli nad tym, co znajduje się w ich prywatnej przestrzeni cyfrowej. Nadchodzi więc koniec z zalewem niepożądanych treści – dobrym rozwiązaniem zdaje się też być wprowadzenie specjalnego systemu filtrów. Tego typu rozwiązanie było pożądane przez konsumentów od wielu lat. Przyjrzyjmy się więc temu nieco bliżej.





Dysk Google otrzymał folder dedykowany spamerskim treściom