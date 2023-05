5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #336]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Polska dla dzieci!

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 5.1 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy aplikację przydatną dla rodzin z dziećmi, ciekawy tytuł do nauki języków, a także narzędzie pozwalające rozpoznawać owady. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z kolorową grą wyścigową oraz ciekawą wariacją na temat tytułów match-3.

Linga

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 10,00 zł-200,00 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Łatwa w obsłudze aplikacja informacyjna przydatna szczególnie rodzinom z dziećmi. Pozwala szybko znaleźć nocleg, restaurację, plac zabaw i inne atrakcje, które będą odpowiednie dla dzieci. Przeglądać dostępne obiekty możemy na mapie lub korzystając z wyszukiwarki.Dzięki funkcji ocen i komentarzy szybko zorientujemy się, jak daną atrakcję oceniają inni użytkownicy. Nie brakuje również opcji dodawania miejsc na mapę.

Picture Insect

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 13,99 zł-144,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Ciekawy tytuł do nauki języków obcych. Pozwala czytać książki i artykuły w oryginale - dzięki wbudowanemu słownikowi nie musimy przerywać lektury, żeby przetłumaczyć wybrane zwroty, a nawet całe akapity. Aplikacja oferuje własną bazę książek, pozwala również wgrywać ebooki samodzielnie. Trudniejsze słowa możemy od razu dodać na listę zwrotów do nauki. Co ważne, poza tłumaczeniem możemy usłyszeć wymowę.Aplikacja obsługuje najpopularniejsze języki (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski).

Hillside Drive

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 1,79 zł-199,00 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Narzędzie umożliwiające rozpoznawanie owadów. Wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji i pozwala na szybką identyfikację motyli, pająków i wielu innych insektów ze zdjęcia. W bazie znajdują się dane kilku tysięcy gatunków. Poza podstawowymi informacjami o danym okazie istotnym punktem są dane na temat ewentualnych skutków ukąszenia.Aplikacja przyda się również miłośnikom fotografowania owadów, swoimi "zdobyczami" łatwo podzielimy się z innymi.

Drop Merge

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 5,99 zł-849,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Kolorowa gra wyścigowa. Naszym zadaniem jest dotarcie jak najdalej podczas wspinaczki lub zjazdu po pagórkowatym terenie. Czeka na nas wiele różnorodnych tras - każda ze starannie wykonaną oprawą graficzną. W miarę postępów odblokowujemy nowe pojazdy. Nie brakuje oczywiście możliwości ulepszania samochodu, w ten sposób każdy kolejny przejazd może poprawić nasz wynik.Po drodze wykonujemy zadania dodatkowe, triki i zbieramy bonusy.

Ciekawa wariacja na temat klasycznych tytułów z gatunku match-3. Tak naprawdę jest połączeniem kilku gier i przypadnie do gustu miłośnikom łamigłówek. Dokładamy na planszę bloki z liczbami. Takie same liczby obok siebie zostają połączone i zsumowane. Staramy się opracować strategię w taki sposób, żeby zdobyć jak najlepszy wynik i żeby nie skończyło się miejsce na planszy. Pomocne są do tego różne bonusy w postaci usuwania czy zamiany bloku.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!