WRD - nowe słówka i… tyle (recenzja)

Prosta i nowoczesna aplikacja językowa.

WRD – nauka słownictwa na smartfonie

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 10,99 zł-309,99 zł za element / Android: 8.0 i nowsze

Aplikacji do nauki języków jest cała masa. Trudność stanowi jedynie dobranie takiej, która spełni nasze oczekiwania. Jeśli chcemy na przykład szybko poznać nowe słownictwo, nie musimy instalować od razu rozbudowanego tytułu z pełnoprawnym kursem językowym. Wystarczy prosta aplikacja.Dobrym przykładem jest WRD. To aplikacja skupiona na jednym zadaniu - nauce nowych słów. Aplikacja oferuje kilkanaście języków, lekki i nowoczesny interfejs oraz system automatycznych powtórek.Schemat nauki jest bardzo intuicyjny. Wybieramy zestaw słówek do nauki (kategorie tematyczne) i zaczynamy. Na początku wyświetlane są fiszki prezentujące słowa wraz z tłumaczeniem. Określamy, czy już je znamy, czy dodajemy do nauki. Sama nauka to nieskomplikowane ćwiczenia - wybór tłumaczenia, łączenie w pary, wpisywanie słowa itp.Uczyć możemy się za darmo, jednak wiąże się to z kilkoma ograniczeniami. Możemy ustawić tylko jeden język, raz dziennie czeka na nas darmowa lekcja (kolejne pakiety odblokujemy po zebraniu diamentów za wykonane ćwiczenia) itp. Pełna wersja przy płatności miesięcznej to wydatek 38 zł.Minusy? Aplikacja skupia się wyłącznie na słowach, brakuje chociażby przykładowych zdań czy synonimów. Wprowadzanie słów w ćwiczeniach powinno być możliwe z klawiatury zamiast rozsypanki liter.Trudno jednoznacznie ocenić aplikację WRD. Oferuje nowoczesny interfejs i pozwala szybko wzbogacić słownictwo, ale jest zbyt prosta. Być może twórcy z czasem wzbogacą zawartość, na razie nie zdecydowałbym się na opłacenie subskrypcji.