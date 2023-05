WhatsApp pozwoli edytować wiadomości. Czekaliśmy na to latami

W końcu poznaliśmy szczegóły funkcji. W końcu poznaliśmy szczegóły funkcji.



WhatsApp już niedługo wzbogaci się o możliwość edytowania wiadomości, co ma zlikwidować konieczność wysyłania kolejnej zawartości w przypadku popełnienia np. literówki. Funkcja ma jednak kilka znaczących ograniczeń, na które warto zwrócić uwagę – dostęp do niej uzyskać mogą na razie wyłącznie osoby korzystające z wersji beta komunikatora. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Edycja wiadomości już niedługo zagości do WhatsAppa



Ostatnio doczekaliśmy się znaczących ulepszeń „zielonej” platformy. WhatsApp zyskał chociażby liczne usprawnienia systemu ankiet oraz opcję automatycznego odtwarzania GIF-ów. Poza tym wprowadzono możliwość korzystania z jednego konta na kilku urządzeniach jednocześnie oraz pozwolono na zapisywanie niektórych treści podczas wysyłania znikających wiadomości. Na usługę wylało się przy okazji wiadro pomyj, gdyż zaczęto zgłaszać błąd polegający na wykorzystywaniu mikrofonu w tle bez wiedzy użytkowników.



Teraz natomiast doczekaliśmy się informacji o kolejnej funkcji, która już wkrótce powinna pojawić się u wszystkich internautów. Chodzi tu rzecz jasna o opcję edytowania już wysłanych wiadomości – rozwiązanie zostało zauważone przez redakcję portalu WABetaInfo w wersji beta aplikacji. Jak dokładnie będzie działać to intrygujące rozwiązanie? Dosyć prosto, gdyż wystarczy przytrzymać konkretną wiadomość, a następnie z rozwijanego menu wybrać opcję „Edit”.



Źródło: WABetaInfo



Wtedy też będziemy mogli bez problemu poprawić literówkę bądź zmienić treść wiadomości. Warto jednak mieć na uwadze, że wszyscy pozostali członkowie czatu zauważą dokonaną zmianę – przy zawartości pojawi się bowiem stosowny dopisek. To akurat dobra wiadomość. Poprawki wprowadzić będzie trzeba dosyć szybko, gdyż WhatsApp zaoferuje wyłącznie 15-minutowe okienko od momentu wysłania wiadomości.



Wydaje się być to adekwatnym ograniczeniem, gdyż zniweluje szansę na zbytnie manipulowanie konwersacją. Co jednak ciekawe, zawartość można edytować w przeciągu tego czasu nieskończoną liczbę razy. Niemożliwa stanie się jednak edycja treści wysłanych z poziomu innego urządzenia. Na razie wiadomo tylko tyle i pozostaje czekać na oficjalne ogłoszenie właścicieli platformy.



Meta najwyraźniej planuje nadążyć za Telegramem, który od dłuższego czasu oferuje opcję edycji. Nie da się jednak ukryć, że ostatnio WhatsApp ma dosyć dobrą passę jeśli chodzi o dodawanie nowych funkcjonalności.



Źródło: WABetaInfo