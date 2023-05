Mapy Google bez rosyjskiego Kaliningradu. To reakcja na ruch Polski

Szybko poszło.

Kaliningrad to teraz Królewiec

Nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale Mapy Google wyglądają nieco inaczej w różnych krajach na świecie. Google Maps pokazują na przykład różne granice państw, w zależności od kraju, w których uruchamia się tą popularną aplikację. Przykład? Indie, Pakistan i sporne terytorium Kaszmiru. Inny przykład? Krym zaznaczony przerywaną linią, sygnalizujący, że przynależność nie jest wyjaśniona w sposób jednoznaczny. Na Mapach Google w Polsce naniesiono właśnie nową, ważną zmianę.Królewiec i obwód królewiecki – takie nazwy powinniśmy stosować od niedawna wobec rosyjskiego miasta Kaliningrad i obwodu kaliningradzkiego. Z inicjatywy samorządowców, popartej wnioskiem Ministra Rozwoju i Technologii, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy Głównym Geodecie Kraju na posiedzeniu w kwietniu br. uchwaliła zalecaną nazwę miasta i obwodu.Na uchwałę błyskawicznie zareagowało Google. Na Mapach Google w Polsce widnieje już polska nazwa Królewiec.Królewiec został wzniesiony w 1255 roku przez Krzyżaków, którzy nazwali zamek mianem Coningsberg, co po polsku znaczyło "Królewska Góra". Nazwę nadano na cześć króla Czech – Przemysła II Ottokara, który stanął na czele wojsk krzyżackich podczas ich wyprawy przeciwko Prusom. Królewiec wchodził w skład Państwa Zakonnego przez niemal 300 lat, a później przez ponad 400 lat znajdował się w granicach Prus i Niemiec.Tereny Królewca przez 190 lat były polskim lennem.Dopiero po II Wojnie Światowej miasto weszło w skład ZSRR. Nazwę zmieniono na Kaliningrad w 1946 roku. Co ciekawe, historyczna nazwa rosyjska to... Korolewiec.Zmiana polskiej nazwy nie spodobała się oczywiście Rosjanom, czemu dali upust m.in. w mediach społecznościowych.Źródło: mat. własny, gov.pl