Diablo 4 rusza jutro z kolejną betą. Zagrają wszyscy chętni

Użytkownicy już jutro będą świadkami rozpoczęcia kolejnych beta testów gry Diablo 4 – potrwają one przez trzy dni. Ich głównym celem będzie sprawdzenie wytrzymałości serwerów pod kątem możliwego obciążenia na premierę. Co najważniejsze, do zabawy dołączyć mogą wszyscy chętni, wstęp jest bowiem zupełnie darmowy. Na klientów czekają nie tylko liczne nowości, ale także nagrody za udział w tym nadchodzącym wydarzeniu. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Blizzard zaprasza na ostatnią betę Diablo 4



Diablo 4 zadebiutuje na rynku dokładnie 6 czerwca, wtedy też bramy Sanktuarium zostaną oficjalnie otwarte wraz z całą zawartością przygotowaną przez studio Blizzard Entertainment. Do tej pory byliśmy świadkami dwóch edycji beta testów. W pierwszej udział mogły wziąć wyłącznie osoby mające złożone zamówienie przedpremierowe, druga natomiast skierowana była do wszystkich chętnych. Poskutkowało to rzecz jasna ogromnymi kolejkami, lecz deweloperzy „dokładnie tego się spodziewali”.



Niedługo potem pojawiły się pogłoski o rzekomej trzeciej fazie otwartych testów, lecz na potwierdzenie tych doniesień musieliśmy trochę poczekać. Finalnie okazały się one prawdziwe i już 12 maja (o godzinie 21:00 czasu polskiego) serwery staną otworem dla każdego zainteresowanego gracza. Testy zostały określone jako „Server Slam” i jak sama nazwa wskazuje – chodzi głównie o sprawdzenie serwerowych limitów. Koniec bety odbędzie się 14 maja, o godzinie o 21:00 czasu polskiego.



Użytkownicy mogą spodziewać się dostępu do prologu oraz całego Aktu 1. Udostępniona zostanie możliwość zabawy pięcioma klasami (barbarzyńca, druid, nekromanta, łotrzyk, czarownica) oraz osiągnięcia maksymalnie 20 poziomu postaci. Po raz kolejny gracze stawią czoła Aszawie, co ma stanowić wymagające wyzwanie. Nie trzeba chyba dodawać, iż dokonane postępy nie zostaną przeniesione do pełnej wersji gry. Przy okazji Blizzard poinformował, że produkcja została znacząco ulepszona od czasu poprzednich testów, więc klienci będą mieli także okazję sprawdzenia zaimplementowanych poprawek.



Warto przy okazji poinformować o nagrodach czekających na osoby, które zdecydowały się na udział w jakiejkolwiek fazie testów. Mowa tu o dwóch tytułach (Pierwsza Ofiara za dotarcie do Kiowosadu; Wczesny Odkrywca za osiągnięcie 20 poziomu), przedmiocie ozdobnym (Wilcze Nosidło Bety za awansowanie na 20 poziom) oraz trofeum wierzchowca (Lament Aszawy za pokonanie Aszawy postacią na poziomie 20). Warto więc się nieco postarać.



Pliki niezbędne do uruchomienia gry można już pobierać, więc jutro wystarczy wyłącznie kliknąć „Graj” o 21:00 i trochę poczekać w kolejce, a następnie ruszać na łowy. Należy się rzecz jasna przygotować na ewentualne problemy z serwerami. To wciąż beta, premiera Diablo 4 została wyznaczona na 6 czerwca.



