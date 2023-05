Android 14 Beta 1 wydany. Jak zainstalować system na swoim smartfonie?

Zgodnie z tradycją, Google rozszerzyło program beta systemu mobilnego Android podczas dorocznej konferencji dla programistów I/O. Oznacza to, że użytkownicy smartfonów innych niż Pixel mogą już wypróbować nową wersję "zielonego robota". Lista obejmuje kilka popularnych urządzeń, ale wśród dopuszczonych do testów producentów brakuje Samsunga.



Android 14 w wersji Beta 1 gotowy do instalacji

Nothing Phone (1)



Zgodnie z tradycją, Google rozszerzyło program beta systemu mobilnego Android podczas dorocznej konferencji dla programistów I/O. Oznacza to, że użytkownicy smartfonów innych niż Pixel mogą już wypróbować nową wersję "zielonego robota". Lista obejmuje kilka popularnych urządzeń, ale wśród dopuszczonych do testów producentów brakuje Samsunga.Chcesz zainstalować Androida 14 w wersji Beta 1 na swoim smartfonie? Sprawdź szczegóły w dalszej części tego artykułu.Android 14 w wersji Beta 1 skupia się na prywatności, bezpieczeństwie użytkowników, wydajności, produktywności deweloperów, a także personalizacji.Wśród wspieranych urządzeń znalazł się średniak, który w ubiegłym roku szturmem zwojował rynek średniaków - Nothing Phone (1) . Jak informuje producent, po uaktualnieniu do Androida 14 Beta pamięć telefonu zostanie sformatowana, a wszystkie dane zostaną usunięte. Twórcy podkreślają, że jest to wczesna wersja dla deweloperów i należy postępować z nią ostrożnie.



Nothing Phone (1) / foto. wł.



OnePlus 11



Wszelkie szczegóły dotyczące instalacji znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej . Nothing publikuje tam również listę znanych błędów i problemów.Kolejnym producentem, który podłączył do programu Beta jest OnePlus. Oprogramowanie można instalować na najnowszym flagowcu OnePlus 11 , który zadebiutował jeszcze w lutym bieżącego roku.

OnePlus 11 / foto. wł.



"OnePlus ściśle współpracuje z Google, aby zapewnić fanom i klientom jak najlepsze doświadczenie z użytkowania szybkiego, płynnego i stabilnego OxygenOS, który jest oparty na systemie operacyjnym Android. Dzięki naszej bliskiej relacji możemy także wcześniej udostępnić nową wersję Androida 14 deweloperom testującym go na OnePlus 11, którzy już teraz chcą sprawdzić, jakie zmiany niesie za sobą aktualizacja oprogramowania" - skomentował Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny w OnePlus.



OPPO Find N2 Flip



Składany



Składany OPPO Find N2 Flip , jako jeden z pierwszych smartfonów, otrzyma aktualizację do systemu Android 14 Beta 1. Jak podaje producent, aktualizacja umożliwi korzystanie z nowych funkcji i interfejsów API, co wpłynie na poprawę funkcjonalności i użytkowania smartfona.