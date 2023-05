Wkrótce sztuczna inteligencja pomoże lepiej personalizować smartfon z Androidem

Podczas Google I/O zapowiedziano ciekawe funkcje.

Rozmowy w aplikacji Wiadomości wyniesione na nowy poziom

Większe możliwości Material You

Zmiany, na które jeszcze trzeba czekać

Wczoraj podczas konferencjigigant znie dość, że zaprezentował swoje nowe urządzenia takie jak, to ujawnił, w jaki sposób zamierza wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji do ulepszenia swoich usług. Za jej sprawą usługi te mają być jeszcze bardziej pomocne dla użytkowników, firm i społeczności.Jak się jednak okazuje, sztuczna inteligencja ulepszy nie tylko wyszukiwarkę Google, Mapy Google czy Zdjęcia Google . Umożliwi też jeszcze dogłębniejszą personalizację smartfonów z systememJednym z elementów systemu Android, który wykorzysta możliwości sztucznej inteligencji, jest aplikacja Wiadomości . Mowa rzecz jasna o aplikacji umożliwiającej czatowanie i wysyłanie SMS-ów.Aplikacja Wiadomości otrzyma funkcję o nazwie(magiczne komponowanie), która pozwoli modyfikować tworzone przez nas wiadomości tak, aby te odpowiadały wybranemu przez nas stylowi. Jakiemu stylowi? Opcji ma być mnóstwo. Jeśli zechcemy, nasze wiadomości będą mogły brzmieć bardziej profesjonalnie, weselej lub dosłownie szekspirowsko.Dwa lata temu, wraz z systemem, Google wprowadziło do swojego oprogramowania wzornictwo. Wzornictwo to mocno stawia na możliwości personalizacji, dlatego dzięki niemu użytkownicy mogą dopasować paletę barw elementów systemu do kolorystyki wybranej tapety. W systemie, który zadebiutuje jeszcze w tym roku, te możliwości personalizacji staną się jeszcze szersze.Google pozwoli chociażby na personalizację ekranu blokady poprzez skorzystanie z nowych skrótów czy przeróżnych wersji zegara. Pojawi się również monochromatyczny motyw, który będzie można zastosować w każdym obszarze systemu.Ponadto w przyszłym miesiącu, początkowo tylko na smartfonach Pixel, pojawią się nowe, specjalne typy tapet. Pierwszy to, które będzie można spersonalizować przy użyciu wybranych kombinacji emotikonów, wzorów i kolorów. Drugi to, które, wykorzystując sztuczną inteligencję, przekształcą ulubione zdjęcia użytkownika w obrazy trójwymiarowe. Obrazy te mają ożywać przy odblokowaniu lub przechyleniu urządzenia.Google pozwoli też stworzyć z pomocą AI naszą wymarzoną tapetę. Wystarczy że odpowiemy na kilka pytań i opiszemy swoją wizję, a model AI Google generujący obrazy w oparciu na tekst wygeneruje dla nas kilka tapet, z których będziemy mogli wybrać tą najlepszą. Za sprawą Material You paleta barw systemu automatycznie dostosuje się do kolorystyki tej tapety.W temacie systemu Android 14 warto wspomnieć jeszcze, że Google zapowiedziało, iż system pozwoli na obsługę trybu nocnego i 10-bitowych filmów HDR w aplikacjach mediów społecznościowych takich jak Instagram. Ponadto wprowadzi obsługę formatuNiestety, wszystkie przedstawione tu nowości to funkcje i elementy, nad którymi Google jeszcze pracuje. Funkcja Magic Compose ma trafić latem do wersji beta aplikacji Wiadomości i nie wiadomo, kiedy zadebiutuje w jej stabilnej wersji. System Android 14 zadebiutuje zaś prawdopodobnie pod koniec lata lub jesienią bieżącego roku.Oczywiście, najpierw system Android 14 wraz ze wszystkimi swoimi innowacjami najpierw trafi na urządzenia Pixel. Dopiero później pojawi się na urządzeniach innych producentów? Jak później? To już zależy od producenta.Źródło: Google, fot. tyt. Google