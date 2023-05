Magiczna edycja w Zdjęciach Google to coś, na co czekaliśmy latami

Zobacz nowość w akcji.



Google w trakcie swojego wydarzenia Google I/O 2023 skupiło się mocno na omawianiu swoich prac nad sztuczną inteligencją i zwiększaniu jej znaczenia w oferowanych przez siebie produktach. Jedna z większych innowacji związanych z SI pojawi się w obrębie narzędzia o nazwie



Magiczna edycja w Zdjęciach Google

Google w trakcie swojego wydarzeniaskupiło się mocno na omawianiu swoich prac nad sztuczną inteligencją i zwiększaniu jej znaczenia w oferowanych przez siebie produktach. Jedna z większych innowacji związanych z SI pojawi się w obrębie narzędzia o nazwie Zdjęcia Google . Od teraz chmura na zdjęcia oraz powiązana z nią aplikacja mobilna będą w stanie jeszcze lepiej ulepszać fotografie użytkownikówPowiedzmy sobie szczerze: obróbka zdjęć w programach takich jak Lightroom oraz Photoshop to zabawa przeznaczona dla profesjonalistów lub ambitnych amatorów. Większość osób życzy sobie w dzisiejszych czasach, aby odpowiednio "podrasowane" zdjęcia wykonywał smartfon lub jego producent zapewniał prostą apkę do podstawowej ich edycji. Na telefonach z Androidem preinstalowana jest aplikacja Zdjęcia Google i to właśnie ona już wkrótce będzie w stanie automatycznie udoskonalać fotki użytkowników. Wszystko dzięki funkcjioraz zastosowania sztucznej inteligencji.