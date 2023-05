Twitter 2.0 według Elona Muska to rozmowy głosowe i prywatność

Czyli po prostu kopia WhatsAppa? Czyli po prostu kopia WhatsAppa?



Elon Musk zaprezentował właśnie szereg nowości, które w najbliższym czasie trafią do Twittera – platforma ma stać się dzięki nim prawie że bezkonkurencyjna. Mowa tu chociażby o możliwości odpowiadania na każdą wiadomość prywatną, ich szyfrowanie, ułatwiony system wybierania emotikon, a także rozmowy audio/wideo z każdym użytkownikiem. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej, bo jest na co czekać.





Nadchodzi wiele nowości na Twittera



Nie da się ukryć, że przez ostatnie miesiące rozwój Twittera nieco zwolnił. Głównie zajmowano się ulepszeniami systemu weryfikacji oraz płatnej subskrypcji. Kontrowersja goniła kontrowersję i wygląda na to, iż nie było czasu na wprowadzanie istotnych funkcjonalności. Teraz sytuacja – chyba – wygląda na nieco spokojniejszą i popularny miliarder zdecydował się na ogłoszenie szeregu nowości. Część z nich jest już dostępna, co bez wątpienia należy uznać za dobrą wiadomość.



Zacznijmy może właśnie od tego, co zostało właśnie udostępnione. Są to dwie funkcje, które ucieszą przede wszystkim osoby korzystające z systemu Direct Messages – chodzi tu głównie o możliwość bezpośredniego odpowiedzenia na każdą prywatną wiadomość, czyli dokładnie tak, jak działa to np. na Messengerze po przytrzymaniu konkretnej treści. Tego typu zmiana ma uczynić konwersacje bardziej płynnymi i intuicyjnymi. Doświadczenie mówi mi, że może tak faktycznie się stać.





We’re excited to launch two new features in Direct Messages today!



Introducing DM Replies! You can now reply to any message you receive in DMs, making conversations smoother and more intuitive.



We’ve also added a new Emoji Picker to DMs, allowing you to react to messages… — Twitter Support (@TwitterSupport) May 10, 2023

Kolejną funkcją dostępną „od zaraz” jest opcja wyboru emotikon podczas pisania prywatnych wiadomości, dzięki czemu użytkownicy są w stanie reagować na otrzymywane treści w łatwiejszy sposób. Przy okazji ogłoszono mnóstwo rozwiązań, które zadebiutują na Twitterze „wkrótce” – te prezentują się znacznie bardziej przyszłościowo.



Elon Musk nie kryje swojego zadowolenia, że już na dniach pojawić ma się szyfrowanie w sekcji Direct Messages, co ma zapewnić użytkownikom bezpieczne i prywatne korespondowanie z innymi internautami. Mowa tu o szyfrowaniu w wersji 1.0, więc wielce prawdopodobne, iż system nieustannie będzie rozwijany. To jednak nie wszystko.





With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if… — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

Konsumenci doczekają się możliwości wykonywania połączeń audio i wideo z każdą osobą posiadającą konto na platformie. Dzięki temu nie będzie trzeba podawać im numeru telefonu, by przeprowadzić rozmowę. Szczegółów nie ujawniono, ale zakładam, że przy okazji pojawią się różne zabezpieczenia uniemożliwiające np. zadzwonienie do prezydenta czy innych publicznych osób. Wyobraźcie sobie skalę chaosu i spamu.



Otrzymamy więc połączenie Twittera, WhatsAppa oraz Skype’a. Czy to źle? Wyjdzie zapewne w praniu.



Źródło: Twitter