ChatGPT jednak nie jest taki mądry. Nie podołał egzaminowi na studiach

1:0 dla człowieka! 1:0 dla człowieka!



Naukowcy jednego z brytyjskich uniwersytetów postanowili sprawdzić faktyczny poziom umiejętności popularnego ostatnio ChatGPT. Wyniki przeprowadzonych testów nie są jednoznaczne i wskazują na pewne ułomności sztucznej inteligencji – zwłaszcza tam, gdzie pytania wymagały złożonych oraz wielowątkowych odpowiedzi. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





ChatGPT zawiódł na jednym z egzaminów



Sztuczna inteligencja znajduje się na językach chyba wszystkich istniejących branż. Powszechność tej technologii bez wątpienia ułatwia życie wielu osobom – niekiedy mówi się nawet o zastąpieniu pracowników wirtualnymi odpowiednikami. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o rezultatach firmy prowadzonej przez AI czy zdanym przez nią teście lekarskim. Czy jednak faktycznie ChatGPT jest aż tak mądry?



Postanowili się przekonać o tym naukowcy z University of Bath znajdującego się na terenie Wielkiej Brytanii. Zdecydowali się oni na poproszenie sztucznej inteligencji o rozwiązanie przykładowych testów, z którymi na co dzień muszą mierzyć się normalni studenci. Raport nie jest jednoznaczny i zwraca uwagę na kwestie wyróżniające popularne narzędzie. AI doskonale radzi sobie bowiem z pytaniami wielokrotnego wyboru – współczynnik prawidłowych odpowiedzi wyniósł niemalże 100 procent, co zaskoczyło nawet samych badaczy.



Źródło: pexels.com



Co jednak ciekawe, technologia miała ogromne problemy ze złożonymi pytaniami wymagającymi kreatywnego myślenia. Jeśli ChatGPT musiał zrobić coś więcej niż powtarzanie faktów lub wybieranie spośród wielu opcji, to test szedł mu kiepsko. Narzędzie powtarzało części pytania słowo w słowo oraz tworzyło niejasne stwierdzenia formułowane bardzo prostym językiem. Dodatkowo bot wymyślał fałszywe prace naukowe, a następnie cytował je w odpowiedzi.



Nie ma więc mowy, że osoby sprawdzające egzamin byłyby w stanie nabrać się, że odpowiedzi zostały napisane przez prawdziwego studenta. Okazuje się więc, iż ChatGPT nie stanowi obecnie wielkiego zagrożenia dla całej społeczności akademickiej, choć bez wątpienia jest ogromnym ułatwieniem i pomoc (chociażby jeśli chodzi o planowanie lekcji). Uczniowie mogą korzystać ze sztucznej inteligencji również w zakresie rozpoczynania zadań i generowania pomysłów, które mogą następnie rozwinąć.



Nie da się więc ukryć, iż ChatGPT wkrótce stanie się nieodłącznym elementem w szkołach średnich oraz uniwersytetach. Jego potencjał jest ogromny, zwłaszcza jeśli chodzi o poprawę wydajności wykładowców, jak i studentów.



Źródło: Digital Trends