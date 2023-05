Poznaliśmy wygląd następcy HBO Max. Jedną ze zmian pokochacie od razu

Nowy interfejs został właśnie zaprezentowany. Nowy interfejs został właśnie zaprezentowany.



Warner Bros. Discovery postanowiło zaprezentować interfejs platformy Max, która już niedługo zastąpi istniejące od pewnego czasu HBO Max. Udostępnione zrzuty ekrany wskazują na prosty oraz nieprzytłaczający wygląd, co bez wątpienia jest dobrą wiadomością. Nie należy jednak spodziewać się jakiejkolwiek rewolucji, ale chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Przyjrzymy się temu nieco bliżej, bo znalazło się kilka kwestii wartych omówienia.





Ujawniono wygląd platformy streamingowej Max



Nie tak dawno doczekaliśmy się zapowiedzi wyczekiwanej od dłuższego czasu. Okazuje się, że już w drugiej połowie maja HBO Max zostanie zastąpione przez Max – na początku wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Zmiany nadciągną również do naszego kraju, lecz dopiero w 2024 roku, więc pozostaje uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości. Odświeżony serwis wyróżniać się będzie połączeniem kilku bibliotek produkcji (Discovery+, HBO oraz Warner Bros. Pictures) i ma zapewnić wręcz kinowe doświadczenie.



Minęło kilka tygodni i w końcu jest nam dane zobaczyć interfejs zbliżającej się platformy. Ten będzie niezwykle prosty i podzielony wyłącznie na 5 głównych kategorii. Mowa tu o „Home”, „Series”, „Movies”, „HBO” oraz „New & Notable”. Nie ma więc mowy o komplikowaniu jakichkolwiek elementów, co także należy uznać za dobry znak. Jeśli więc przyzwyczailiście się do poprzedniej aplikacji, to chyba możecie spać spokojni. Rzecz jasna wciąż mówimy o zupełnie nowym produkcie i po kilku grafikach trudno oceniać jego sposób działania oraz zaimplementowane funkcje. Oceniamy więc wyłącznie kwestie wizualne.



Źródło: Warner Bros.



Jeśli chodzi o tytułową zmianę, to chodzi mi o zakładkę „HBO”. Użytkownicy prosili o nią od dłuższego czasu, gdyż do tej pory znalezienie wszystkich treści oryginalnych nie było takie proste. Teraz powinno stać się to o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. Na uwagę zasługuje również odmieniona kolorystyka, która moim zdaniem niezwykle pasuje do interfejsu.



Źródło: Warner Bros.



Samą aplikację będzie trzeba zainstalować od nowa – ta obecna teraz stanie się bezużyteczna. Aktywne subskrypcje oraz konta rzecz jasna nie wygasną, więc spokojnie. Choć na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze poczekać, to oficjalna nazwa usługi w sklepach mobilnych oraz TV brzmieć będzie „Max: Stream HBO, TV & Movies”.



Wygląda na to, że Warner Bros. jakoś nie może uciec od tego HBO w nazwie.



Źródło: Warner Bros.