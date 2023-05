Ukryta funkcja karty i aplikacji Biedronka. Na pewno Ci się przyda

Powinieneś ją znać.

Aplikacja Biedronki na smartfony i tablety to bardzo przydatne narzędzie dla wszystkich osób robiących cyklicznie zakupy w tej popularnej sieci dyskontów. Mając zainstalowaną apkę na swoim urządzeniu mobilnym, można w zasadzie zapomnieć o fizycznej karcie Biedronki. Korzystanie z aplikacji jest naprawdę wygodne. Mało kto wie o pewnej ukrytej funkcji, umożliwiającej współdzielenie karty programu lojalnościowego z innymi.Mało kto chce napychać portfel kolejnymi kartami programów lojalnościowych. Zamiast tego lepiej instalować apki w smartfonie. Wirtualna karta Biedronki na telefon ma pewną arcypraktyczną właściwość: da się ją współdzielić z innymi - maksymalnie dwoma osobami. Jednym słowem: punkty i rabaty może naliczać na jedną kartę łącznie trzech korzystających.Jak współdzielić kartę Biedronka? Wystarczy wejść w Profil, a następnie wybrać Wspólne Konto Moja Biedronka. Tam należy tapnąć na przycisk Zaproś i wpisać numer telefonu Gościa, na który zostanie wysłane zaproszenie. To wszystko!

"W przypadku, gdy dane Korzyści objęte są limitem, limit Korzyści przypisany jest do Wspólnego Konta, a nie do poszczególnych Członków Wspólnego Konta, co oznacza że Korzyści w ramach limitu mogą zostać wykorzystane przez każdego z Członków Wspólnego Konta. Takie Korzyści po ich wykorzystaniu przez danego Członka Wspólnego Konta nie będą dostępne dla pozostałych Członków Wspólnego Konta"

aplikacja jako wirtualna karta Moja Biedronka,

płatności Blikiem bez kodu,

oferty spersonalizowane: "Tylko dla Ciebie" - od poniedziałku do piątku jedna dodatkowa spersonalizowana oferta ważna od następnego dnia; "Shakeomat" – raz dziennie produkt - niespodzianka, dostępny po potrząśnięciu smartfonem, również spersonalizowany oraz "Wybrane dla Ciebie" z aktualnej gazetki

skaner cen wszystkich produktów dostępnych w sklepach sieci,

historia transakcji,

gazetki z ofertą handlową,

możliwość uzyskania szybkiego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (telefonicznie i mailowo).

Aplikacja Biedronki na smartfona

Współdzielenie karty Moja Biedronka z innymi jest naprawdę proste.