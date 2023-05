Steam teraz z lepszą wyszukiwarką. Wybaczy więcej błędów i nie tylko

Platforma doczekała się aktualizacji.

Udoskonalona wyszukiwarka Steam

„Szukacie konkretnego producenta albo wydawcy na Steam? A może z entuzjazmem podchodzicie do jakiejś konkretnej serii? Od teraz te informacje pojawiają się również w wynikach szybkiego wyszukiwania.”

„Szukacie gier firmy „Bethesda”? A może chcecie przejrzeć wszystkie gry z uniwersum „Gwiezdnych wojen” lub „Final Fantasy”? Teraz możecie!”.

Od teraz wyszukiwanie treści napowinno być łatwiejsze.właśnie wydało bowiem dla platformy nową aktualizację, która skupia się przede wszystkim na jej wyszukiwarce. Co takiego się w kwestii wyszukiwarki zmieniło? Śpieszę z wyjaśnieniami.Jak zauważyli pracownicy Valve, coraz więcej graczy szuka na Steam nie tylko gier, ale także konkretnych tagów czy producentów i wydawców. Dlatego od teraz rozwijana lista, która pojawia się, gdy zaczniesz pisać w głównym polu wyszukiwania w Sklepie Steam, zwraca właśnie także tagi, producentów, wydawców i serie gier. Rzecz jasna ma to miejsce wtedy, jeśli istnieją sensowne dopasowania do wpisywanego testu., informuje Valve.