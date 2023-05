Unity zamknie połowę biur na świecie, zwalnia pracowników. Co się dzieje?

Firmy szykują się na najgorsze.



Firmy z całego świata sięgają po wiele różnych metod optymalizowania wydatków i radzenia sobie z kryzysowymi czasami. Niedawno informowaliśmy na przykład, że



Unity zamyka biura i zwalnia pracowników

Jak podaje się w raporcie Wall Street Journal, Unity zwolniło około 600 pracowników (8 procent wszystkich zatrudnionych) w ramach trzeciej już rundy zwolnień w ciągu ostatniego roku. Wcześniej pracę straciło tam łącznie ponad 500 osób. Firma chce również zmniejszyć liczbę utrzymywanych przez siebie biur na całym świecie niemalże o połowę w ciągu najbliższych kilku lat, z 58 do zaledwie 30.



Pobierz: Unity



Przedstawiciele Unity twierdzą, że zwolnienia są częścią planów zakładających redukcję warstw zarządzania, usprawnienie operacji i poprawę rentowności firmy. "Chodzi o to, aby przygotować się na wyższy wzrost" - powiedział dyrektor generalny Unity, John Riccitiello.



Firmy z całego świata sięgają po wiele różnych metod optymalizowania wydatków i radzenia sobie z kryzysowymi czasami. Niedawno informowaliśmy na przykład, że IBM wstrzymuje rekrutację ludzi w pewnych działach, chcąc zastąpić ich sztuczną inteligencją. W Google rezygnuje się z udzielania pracownikom części benefitów oraz przeprowadza masowe zwolnienia , a w polskim Comarchu... przyjęto jeszcze inną taktykę. Co dość szokujące w obliczu rekordowych wyników finansowych, wielką redukcję zatrudnienia dokonało Unity, twórcy popularnego silnika do gier. To nie wszystko.Jak podaje się w raporcie Wall Street Journal, Unity(8 procent wszystkich zatrudnionych) w ramach trzeciej już rundy zwolnień w ciągu ostatniego roku. Wcześniej pracę straciło tam łącznie ponad 500 osób. Firma chce również zmniejszyć liczbę utrzymywanych przez siebie biur na całym świecie niemalże o połowę w ciągu najbliższych kilku lat,Przedstawiciele Unity twierdzą, że zwolnienia są częścią planów zakładających redukcję warstw zarządzania, usprawnienie operacji i poprawę rentowności firmy.- powiedział dyrektor generalny Unity, John Riccitiello.