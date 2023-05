Samsung pozazdrościł Apple. One UI 5 Watch zapowiada się świetnie

Ruszają beta testy.



Samsung oficjalnie podzielił się pierwszymi informacjami na temat dużej, nadchodzącej aktualizacji - One UI 5 Watch.





Oprogramowanie trafi do wybranych modeli zegarków koreańskiego producenta, takich jak między innymi Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 5 - obecnie działają one na systemie Wear OS 3. Co więc czeka na osoby posiadające wspomniane smartwatche Samsunga? A no sporo nowości. I na pierwszy rzut oka widać, że Samsung bardzo mocno pozazdrościł Apple i zdecydował się postawić na funkcjonalności powiązane bezpośrednio ze zdrowiem.





Po pierwsze: sen





Dzięki aktualizacji One UI 5 Watch, Samsung chce ułatwić użytkownikom Galaxy Watch zdobycie zdrowego snu.



W tym celu firma postawiła na trzy kluczowe elementy:



Zrozumienie indywidualnych wzorców snu poprzez nowy interfejs Sleep Insights, który wyświetla wynik snu użytkownika oraz bardziej czytelny podgląd poprzedniej nocy, wraz z pomiarami takimi jak czas chrapania, poziom tlenu we krwi i fazy snu.



Budowanie zdrowych nawyków snu poprzez Sleep Coaching. Użytkownicy Galaxy Watch będą mogli korzystać z funkcji Sleep Coaching bezpośrednio na swoich nadgarstkach, bez konieczności sięgania po swoje smartfony.



Tworzenie sprzyjającego snu środowiska poprzez lepszą łączność między Galaxy Watch a urządzeniami kompatybilnymi z SmartThings. Dzięki temu więcej inteligentnych urządzeń będzie reagować na parametry trybu Sleep Mode użytkownika.





fot. Samsung





Po drugie: sport i fitness





Drugą istotną aktualizacją, którą przyniesie One UI 5 Watch jest ulepszenie narzędzi do ćwiczeń. Samsung planuje uczynić Galaxy Watch lepszym partnerem treningowym dzięki spersonalizowanej Strefie Tętna, która oferuje dostosowane narzędzia do biegania, takie jak analiza biegu w czasie rzeczywistym i indywidualny program treningów interwałowych. (Apple proponuje podobne doświadczenie w zegarku Watch)



Strefa Tętna będzie analizowała indywidualne zdolności fizyczne i ustali pięć optymalnych poziomów intensywności treningu, co pozwoli użytkownikom wyznaczać cele zgodnie z własnymi możliwościami. Pięć poziomów intensywności to rozgrzewka, spalanie tłuszczu, trening kardio, ciężki trening i maksimum. Ponadto, One UI 5 Watch wprowadza usprawnienia w funkcji Route Workout poprzez dodanie aktywności biegowych i spacerowych.



Użytkownicy będą mogli też uzyskać dostęp do plików GPX za pośrednictwem aplikacji Samsung Health.





fot. Samsung





Po trzecie: bezpieczeństwo





Nadchodząca aktualizacja One UI 5 Watch ma na celu zapewnienie użytkownikom większego poczucia bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie kilku dodatkowych funkcjonalności. Jedną z nich będzie uaktualniony system SOS, który umożliwia bezpośrednią komunikację z numerem alarmowym oraz przekazuje informacje na temat lokalizacji i danych medycznych osoby noszącej zegarek.



Aby uczynić Galaxy Watch bezpieczniejszym, One UI 5 Watch domyślnie włączy funkcję wykrywania upadków dla użytkowników w wieku 55 lat i starszych. (ponownie - czy czegoś Wam to nie przypomina?)



Testy wersji beta ruszają już niebawem One UI 5 Watch będzie dostępny do testów beta dla użytkowników Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5 za pośrednictwem aplikacji Samsung Members, podobnie jak w przypadku programów beta dla nowych wersji systemu Android. Samsung nie ujawnił jednak jeszcze, gdzie program beta będzie dostępny. Można się jednak spodziewać, że opisywane oprogramowanie w wersji beta trafi także do polskich użytkowników.





fot. Samsung





Samsung też chce kawałka tortu z “cyfrowego zdrowia”





Ostatnio pisałem dla Was o nowościach, które niebawem trafią do zegarków Apple Watch - analitycy i osoby znajdujące się blisko Apple przewidują, iż Watch OS 10 będzie największą i najważniejszą z aktualizacji w ostatnich latach. Amerykańska firma ma się skupić na poszerzeniu rozwiązań związanych z naszym zdrowiem oraz rejestrowaniem konkretnych parametrów - w tym tych oscylujących wokół zdrowia psychicznego. Jak widać obaj producenci zmierzają w kierunku ulepszenia swoich produktów w kontekście cyfrowego zdrowia.



Trudno się temu dziwić - ten tort jest wypełniony sporą ilością gotówki…





zdj. otwierające - Samsung