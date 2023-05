Discord z rewolucyjną zmianą. Dostrzegą ją wszyscy użytkownicy

To koniec kultowych identyfikatorów. To koniec kultowych identyfikatorów.



Discord postanowił dokonać zmiany, która wpłynie na wszystkie osoby korzystające z platformy. Mowa o pozbyciu się czterocyfrowych sufiksów przypisanych do każdego konta – zamiast tego pojawią się unikalne pseudonimy. Ma to ułatwić proces znajdowania znajomych oraz nawiązywania nowych kontaktów. Użytkownicy zdają się być niezadowoleni z takiego obrotu spraw i są zgodni co do tego, iż nowość jest gwoździem do trumny specyficznej kultury tam obowiązującej. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Discord pozbywa się czterocyfrowych tagów



Jeśli korzystacie z Discorda, to z pewnością jesteście świadomi pewnego elementu wyróżniającego to miejsce. Chodzi tu rzecz jasna o zlepek cyfr stanowiący unikalny tag przypisany do danego konta bądź nazwy (jeśli kupi się abonament to jest możliwość własnoręcznego wybrania przedrostka). Tego typu rozwiązanie towarzyszyło usłudze od zawsze i raczej trudno było sobie wyobrazić inny sposób wyróżniania poszczególnych użytkowników. Używam czasu przeszłego, bo właśnie postanowiono dokonać swego rodzaju przewrotu.



Jak możemy wyczytać na blogu platformy, już za kilka tygodni nadejdzie koniec czterocyfrowych sufiksów (np. #9127). Konsumenci zostaną niejako zmuszeni do zmiany swojego pseudonimu, co docelowo ma ułatwić nawiązywanie kontaktów i wyeliminować sytuacje, kiedy ktoś podszywał się pod inne osoby sygnując się identyczną nazwą. Obowiązujący przez lata system zostanie zastąpiony tym, co występuje tak naprawdę na każdym tego typu serwisie.



Czterocyfrowe tagi zostaną wyparte przez unikalną nazwę użytkownika poprzedzoną znakiem „@”. Poza tym internauci będą mogli wybrać nieunikalny pseudonim zamierający znaki specjalne, spacje czy emotikony. To wszystko znamy z Twittera, Instagrama, Facebooka – to zresztą wygląda na kolejny krok stanowiący próbę odcięcia łatki „gamingowego komunikatora”. Czy to się udaje? Trudno powiedzieć. Nie ma jednak problemu z określeniem nastrojów panujących wśród społeczności.



Większość osób jest po prostu wkurzona wprowadzoną zmianą – zwłaszcza że powoduje ona konieczność wyboru nowej nazwy przez dosłownie wszystkich ludzi korzystających z Discorda. Jest to także o tyle kontrowersyjne, iż daje szansę na wybór konkretnego pseudonimu przed osobą, która używała go przez minione lata. Sposobem na rozwiązanie tego problemu ma być udostępnienie opcji najpierw tym konsumentom, którzy są na platformie nieco dłużej.



Nie jestem jednak przekonany czy to dobra decyzja – obawiam się, że kradzież nicków będzie na porządku dziennym. Nie mamy jednak na to wpływu, więc pozostaje czekać aż wchodząc na platformę otrzymamy opcję zmiany nazwy. Ma się to stać w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Warto przy okazji wspomnieć, iż element wyróżniający oraz poprzednia nazwa użytkownika wciąż będzie działać jako alias w momencie wyrzucenia czterocyfrowych tagów. Dzięki temu znajomi nadal będą w stanie nas znaleźć poprzez wpisanie poprzedniego pseudonimu.



Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu:



Podczas zmiany wszyscy użytkownicy Discorda zostaną poproszeni o wybranie nowej nazwy użytkownika, a dostęp do niej będzie się powoli rozszerzał w ciągu kilku miesięcy. Chcemy być szczególnie wyczuleni na długoletnich użytkowników Discorda, którzy mają swoje nazwy użytkowników od dłuższego czasu, więc będziemy przyznawać pierwszeństwo w wyborze nowej nazwy użytkownika na podstawie tego, kiedy zarejestrowałeś się na Discordzie. Zdajemy sobie sprawę, że jest to duża zmiana. Proces może się odbić czkawką i może być ciężko rozstać się z "#0001", które wiele dla Was znaczyło przez lata. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wszystko przebiegało jak najsprawniej.



Co sądzicie o tej zmianie?



