Z Google Chrome niebawem zniknie ikona kłódki. To koniec pewnej epoki

Google zdecydowało się na wprowadzenie ważnej zmiany.

Ikona kłódki a bezpieczeństwo w sieci

Następca kłódki już czeka

Spójrz na lewą krawędź paska adresowego w przeglądarce internetowej. Zapewne zobaczysz tam ikonę kłódki wskazującą na to, że odwiedzona przez Ciebie strona internetowa korzysta z protokołu. Jak właśnie się okazało, wkrótce ikona ta przestanie być wyświetlana w Google Chrome zdecydowało się bowiem ją zastąpić czymś innym.Ikona kłódki jest używana przez przeglądarki internetowe od dekad. Jak wspomniałam, świadczy ona o załadowaniu strony internetowej w standardzie HTTPS (). O ile w 2013 roku z tego standardu korzystało tylko 14% z najpopularniejszych stron internetowych, dziś używa go ponad 95% stron odwiedzanych za pośrednictwem Google Chrome.W 2016 roku Google przeprojektowało wygląd kłódki w Chrome. To dlatego, że jak pokazały badania, większość użytkowników nie rozumiała, co ikona ta oznacza. Późniejsze badania, z 2021 roku, pokazały, że w tej kwestii nic się jednak nie zmieniło.Ikona kłódki daje użytkownikom fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Nie przekłada się ona na bezpieczeństwo strony internetowej aż tak bardzo, jak większość osób sądzi. Także strony phishigowe wykorzystują bowiem HTTPS. Właśnie dlatego Google postanowiło z kłódki zrezygnować.Po przeprowadzeniu pewnych eksperymentów z udziałem wybranych użytkowników, gigant z Mountain View zdecydował się zastąpić ikonę kłódki ikoną „ustawień”, taką jak widać na poniższej grafice. Ma ona wskazywać na to, że kliknięcie w tę ikonę otworzy menu, które pozwoli przejść do ustawień witryn.