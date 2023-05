Bing AI dostępny dla wszystkich. Jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją w wyszukiwarce?

Wypróbuj nowe możliwości wyszukiwarki Microsoftu.

Bing AI – jak zacząć korzystać?

Chatbot o ogromnych możliwościach

Niedawnopostanowił zintegrować z wyszukiwarkąmodel sztucznej inteligencji GPT-4 – ten sam, na którym bazuje. Początkowo z usługi mogły korzystać jednak tylko wybrane osoby – te którym gigant z Redmond przydzielił dostęp oraz te, które odpowiednio szybko zapisały się na listę oczekiwania.Teraz lista oczekiwania w końcu odchodzi w niepamięć. Trzy miesiące po debiucieMicrosoft zdecydował się udostępnić wyszukiwarkę nowej generacji wszystkim użytkownikom. Aby z niej korzystać, wystarczy spełnić dwa warunki.Pierwszym ze wspomnianych warunków jest przeglądarka Microsoft Edge – tylko w niej wyszukiwarka Bing AI jest dostępna. Drugi warunek to– trzeba się na nie w przeglądarce zalogować. Jeśli go nie posiadasz, po prostu je załóż – to nic nie kosztuje.Gdy otworzysz przeglądarkę Microsoft Edge i zalogujesz się na swoje konto Microsoft, przejdź pod adresi kliknij w baner z napisem „Wypróbuj to”. Potem kliknij u góry ekranu w zakładkę. Wpisz w pasku na dole dowolne pytanie, by rozpocząć rozmowę z chatbotem. Wpierw możesz wybrać nawet styl konwersacji – kreatywny, zrównoważony lub precyzyjny.Warto też wspomnieć, że po wpisaniu w wyszukiwarce Bing dowolnej frazy i po tym, gdy wyświetlą się na ekranie wyniki wyszukiwania, możesz kliknąć u góry w zakładkę, a sztuczna inteligencja udzieli Ci odpowiedzi związanej z tą frazą. Co ważne, z chatbotem możesz rozmawiać nie tylko po angielsku, ale też po polsku.Sztuczna inteligencja w Bing potrafi odpowiadać zarówno na proste, jak i skomplikowane pytania, może pisać eseje i wypracowania. Jest też w stanie generować kod w dowolnym języku programistycznym. W przyszłości Microsoft zamierza ją jednak udoskonalić.Nie dość, że Bing AI ma być zdolna do generowania obrazów czy wykresów, to obsługiwać zewnętrzne pluginy. Gigant z Redmond pragnie też sprawić chociażby, by sztuczna inteligencja była w stanie odnosić się do wcześniej prowadzonych z nią konwersacji. Czat z AI będzie można też niebawem otworzyć w specjalnym panelu bocznym zamiast w oddzielnej karcie, a generowane przez sztuczną inteligencję treści będzie można udostępniać i eksportować.Jak widać, przyszłość wyszukiwarki Bing rysuje się w bardzo interesujący sposób. Ja jestem ciekawa, jak wielu użytkowników jak zdecyduje się porzucić na rzecz tej wyszukiwarki i przeglądarki Microsoft Edge wyszukiwarkę Google i przeglądarkę Google Chrome bądź inne. Od momentu debiutu Bing AI liczba aktywnych codziennie użytkowników wyszukiwarki Bing przekroczyła 100 milionów.Źródło: Microsoft , fot. tyt. Microsoft