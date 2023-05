Koncept Windows 12 zdradza nowy wygląd interfejsu

To może być naprawdę ładny system.

Premiera Windows 12 odbędzie się najpewniej dopiero w 2024 roku, ale już teraz co jakiś czas docierają do nas różne przecieki na jego temat. Na ich podstawie jeden z internautów postanowił stworzyć materiał wideo, na którym prezentuje to, jak mógłby wyglądać interfejs najnowszego systemu Microsoftu.Wideo koncepcyjne pokazuje system Windows 12 z nowym paskiem zadań przypominającym dok, podobny do tego z systemu macOS, z oddzielnymi sekcjami dla widżetów, przypiętych elementów i szybkich ustawień. Menu Start to z kolei połączenie wydaje się najlepszych składników z Windows 11 i Windows 10.Nowy Eksplorator plików został tu całkowicie przeprojektowany. Ma bardziej otwarty układ oraz strefę drag&drop dla plików i folderów, które nie znalazły ostatecznego miejsca na pulpicie. Wygląda świeżo. Czy dobrze? Sami oceńcie.

Windows 12 czy coś innego?

Interfejs Windows 12. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z YouTubeZaprezentowany koncept Windows pozwala szybko przełączać się między widokami domyślnym, połączonym, klasycznym lub kompaktowym, co czyniło by go idealnym systemem operacyjnym dla ekranów w każdym rozmiarze. Windows 12 w takim wyobrażeniu przywodzi na myśl słowo... modularność.Tego rodzaju koncepty to miecz obosieczny. Z jednej strony bowiem pokazują potencjalnie ogromne możliwości następcy bieżącej wersji Windowsa. Z drugiej jednak Microsoft zapewne nie wykorzysta większości z najciekawszych idei, co prowadziło będzie do frustracji i rozczarowania w chwili debiutu Windowsa 12. Byłoby miło, gdyby Microsoft w końcu posłuchał społeczności i uczynił swój nowy OS przyjaznym i dopracowanym od dnia jego premiery.Na ten moment nie wiemy, jak Microsoft nazwie swój kolejny system operacyjny. Jedynym pewnikiem jest to, że projekt skrywa się pod nazwą kodową Next Valley.Według najnowszych doniesień testy nowego OS-u mogą wkrótce wystartować w kanale Canary programu Windows Insider Źródło: YouTube