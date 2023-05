WhatsApp otrzyma funkcję, która uszczęśliwi mnóstwo osób

W końcu doczekamy się jej debiutu. W końcu doczekamy się jej debiutu.



Wygląda na to, że WhatsApp już wkrótce wzbogaci się o możliwość automatycznego odtwarzania GIF-ów udostępnionych w ramach konwersacji. Teraz sprawa jest co najmniej irytująca, gdyż wymaga kliknięcia w ekran, co raczej obecnie stanowi dosyć rzadko spotykaną praktykę. Tym samym komunikator dołączy do grona innych popularnych usług – jest to więc zdecydowanie krok naprzód. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





WhatsApp pozwoli na automatyczne wyświetlanie GIF-ów



Nie da się ukryć, iż WhatsApp to jedna z popularniejszych aplikacji służących do wymiany wiadomości. Regularnie wzbogaca się ona o interesujące nowości – nie tak dawno byliśmy chociażby świadkami debiutu wyczekiwanej funkcji pozwalającej na korzystanie z jednego konta na wielu telefonach. Poza tym usprawniono system znikających wiadomości oraz dodano opcję edytowania kontaktów bez konieczności wychodzenia z aplikacji. Teraz nadszedł czas na kolejne wieści.



Redakcja portalu WABetaInfo przekazała informacje o interesującym odkryciu w wersji beta „zielonego” komunikatora. Okazuje się, że programiści rozpoczęli testy automatycznego odtwarzania GIF-ów w obrębie każdego czatu. Jeśli więc zdecydujemy się na wysłanie takiego pliku, to obydwie strony rozmowy obejrzą go bez konieczności klikania specjalnego przycisku. Tyczy się to również otrzymywanych treści – to bez wątpienia świetna wiadomość.



Źródło: WABetaInfo



Warte podkreślenia jest to, że GIF zostanie odtworzony automatycznie wyłącznie raz. Wtedy już konieczne będzie ponowne kliknięcie – oczywiście tylko wtedy, gdy będziemy chcieli obejrzeć materiał ponownie. Nie ma więc opcji zapętlania filmiku, co jednych ucieszy, a dla drugich będzie zupełnie obojętne.



Na ten moment nie wiadomo jednak kiedy nowość trafi do publicznego wydania. Dostęp do niej ma wyłącznie wybrane grono beta testerów, choć wygląda na to, że każdego kolejnego dnia zasięg rozwiązania się powiększa. Pozostaje więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości i oczekiwać debiutu stosownej aktualizacji.



Jeśli zaś chodzi o tę funkcję, to jest ona kolejnym dowodem na to, że Meta skupia się obecnie na rozwijaniu sekcji konwersacji. Regularnie otrzymujemy usprawnienia związane z podstawowym założeniem komunikatora, co raczej powinno cieszyć.



Źródło: WABetaInfo