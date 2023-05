Mapy Google poprowadziły rodzinę na zły szlak. Zginął 36-latek

Można mówić o gigantycznym pechu.

Mapy Google zaproponowały zły szlak

Bezgraniczne zawierzanie wszelkiego rodzaju wskazówkom serwowanym przez Mapy Google niektórzy nazywają przejawem głupoty. Historia pokazuje, że dawanie ślepej wiary ich podpowiedziom faktycznie nie zawsze okazuje się rozsądne. Dobre przykłady to chociażby 700 kierowców zatrzymanych swego czasu w Zakopanem w wyniku błędu tej aplikacji i Polka, która musiała zostać uratowana przez GOPR . Mapy Google nierzadko mylą się w przypadku szlaków górskich . Tym razem pomyłka doprowadziła pośrednio do tragedii.W Stanach Zjednoczonych w stanie Oregon 36-letni Ryan Acord udał się wraz ze swoją żoną, dwójką synów oraz ich przyjacielem na górską wędrówkę. Jak informuje biuro szeryfa, Mapy Google wskazały im niewłaściwy parking przed zejściem na szlak, wskutek czego zdezorientowani turyści wybrali błędną drogę.Szeryf hrabstwa Curry, John Ward, w rozmowie z mediami podał, że szlak był stosunkowo prosty do momentu, w którym grupa zawędrowała w pobliże słynnej plaży Secret Beach. Słynie ona z malowniczych widoków i tego, że w tej okolicy w ciągu ostatnich lat zginęły trzy osoby.Ryan widząc, że dzieci zbliżyły się zbyt blisko skarpy znajdującej się nad plażą ruszył gwałtownie w ich stronę, poślizgnął się i spadł z dużej wysokości, ginąc na miejscu. Dwójka wystraszonych pociech również runęła w dół zbocza. Żona Ryana niezwłocznie zawiadomiła służby.