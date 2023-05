YouTube wprowadza nowe reklamy. Zobaczą je wszyscy użytkownicy

Wszystko, by uspokoić inwestorów. Wszystko, by uspokoić inwestorów.



YouTube wzbogacił się właśnie o nowe formaty reklamowe, które z pewnością zostaną zauważone przez wszystkich użytkowników przeglądających filmy opublikowane w zakładce Shorts. Firmy otrzymają znacznie ułatwiony sposób na przeprowadzanie kampanii promocyjnych wideo poprzez możliwość wstawienia spotu trwającego nawet minutę. Poza tym konsumenci mają od teraz widzieć reklamy jeszcze bardziej dopasowane do tego, co znajduje się ich w kręgu zainteresować. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





YouTube Shorts zyskał nowy format reklam



Format krótkich filmów na YouTube zyskuje coraz większą popularność, co bez wątpienia stwarza potencjał finansowy dla koncernu. Ten nieustannie stara się zainteresować potencjalnych inwestorów/reklamodawców poprzez wprowadzanie przeróżnych ułatwień bądź specjalnych usprawnień. Reklamy do Shorts wprowadzone zostały dopiero w ubiegłym roku i najwyraźniej przypadły do gustu korporacji. Tak przynajmniej wywnioskować można z opublikowanego właśnie oświadczenia.



Okazuje się, iż Shorts to teraz jeszcze lepsze miejsce dla marketingowców. Technologiczny gigant chce „zmaksymalizować efektywność” prowadzonych przez nich kampanii, więc zdecydował się na wdrożenie „video reach campaigns” wykorzystujących sztuczną inteligencję w celu zaserwowania użytkownikom najlepszej kombinacji reklam poprzez przeglądania serwisu. Te będą trwały maksymalnie 60 sekund i pojawią się pomiędzy zwykłymi filmikami – mówimy więc o rozwiązaniu dobrze znanym osobom korzystającym z TikToka.



Łatwiejsze stanie się promowanie np. serialu bądź produktu skierowanego do określnej grupy odbiorców. Ci potraktować będą mogli materiał jako zwykłe wideo zachęcające do przetestowania danej usługi. YouTube obiecuje, że dzięki temu dotarcie do nowych konsumentów stanie się znacznie prostsze oraz skuteczniejsze. Nie wiem jednak czy internauci zaczną z tego powodu skakać z radości. To jednak nie koniec!



Zapowiedziano implementację technologii pozwalającej na pojawianie się konkretnych reklam obok najpopularniejszych i najistotniejszych filmów Shorts, dzięki czemu dany produkt na pozostać w pamięci użytkowników na dłuższy czas. Ciekawym rozwiązaniem dla reklamodawców będzie opcja wyświetlenia spotu od razu na początku sesji oglądania – w praktyce oznacza to, że pierwszym materiałem jaki zobaczy konsument po otwarciu zakładki Shorts będzie spot reklamowy. Super, co nie?



Nowości te zostały ogłoszone niedługo po publikacji niekoniecznie zadowalającego raportu finansowego, według którego przychody z reklam YouTube spadły rok do roku o 2,6 procent. To już trzeci kwartał z rzędu, kiedy platforma odnotowuje minusowe przychody. Inwestycja w format Shorts ma za zadanie ten trend odwrócić.



Zobaczymy jak to wyjdzie.



Źródło: YouTube