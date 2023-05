Pilna aktualizacja iOS 16.4.1(a) wydana. Co się dzieje? Jak zainstalować?

Niezwłocznie zareaguj.



Takie komunikaty użytkownicy smartfonów iPhone widzą naprawdę rzadko. Apple w trybie nadzwyczajnym udostępniło aktualizację iOS 16.4.1(a), która nie wprowadza żadnych nowości, a jej rozmiar to zaledwie kilkadziesiąt megabajtów. Oprogramowanie należy niezwłocznie zainstalować już teraz. Co istotne: trzeba to zrobić samodzielnie.



iOS 16.4.1(a) – co to za aktualizacja?

Dziś rano odruchowo tapnąłem wyszukiwanie aktualizacji na użytkowanym przeze mnie



"To pilne uaktualnienie zabezpieczeń zawiera ważne poprawki zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkich użytkowników."



Takie komunikaty użytkownicy smartfonów iPhone widzą naprawdę rzadko. Apple w trybie nadzwyczajnym udostępniło aktualizację, która nie wprowadza żadnych nowości, a jej rozmiar to zaledwie kilkadziesiąt megabajtów. Oprogramowanie należy niezwłocznie zainstalować już teraz. Co istotne: trzeba to zrobić samodzielnie.Dziś rano odruchowo tapnąłem wyszukiwanie aktualizacji na użytkowanym przeze mnie iPhone 14 Pro Max . Ku mojemu zdziwieniu właśnie wydano nietypową poprawkę. Jak czytamy o iOS 16.4.1(a):