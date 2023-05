Android 14 w końcu rozdzieli pasek głośności powiadomień i dzwonka

To coś, na co wielu użytkowników czeka z niecierpliwością.

Ważna zmiana w ustawieniach głośności

to system operacyjny, nad którym Google wciąż pracuje. Trwają już jego beta testy, ale na razie trudno przewidzieć wszystkie zmiany, jakie ten wprowadzi względem. Teraz wygląda jednak na to, że pojawi się w nim funkcja, na którą wielu użytkowników czeka od dawna.Niektóre nakładki na system Android, takie jak, oferują domyślnie oddzielne paski głośności dla powiadomień oraz dzwonka połączeń przychodzących. Tego samego nie można powiedzieć o czystych wydaniach systemu Android z ostatnich lat, niezależnie od tego, czy mowa o Androidzie 13, 12 czy 11, ku ubolewaniu niejednego użytkownika. Gdzieś po drodzepostanowiło te paski scalić, co zdaniem wielu po prostu nie miało sensu.Nareszcie są jednak przesłanki ku temu by sądzić, że wkrótce omawiana funkcja wróci do czystego Androida, a dokładniej w Androidzie 14. Jedną z tych przesłanek jest post w platformiez grudnia 2021 roku, który zawierał prośbę o wprowadzenie do systemu oddzielnych pasków głośności dla dzwonka i powiadomień.Wspomniany post właśnie został oznaczony przez Google jako „rozwiązany”. Ponadto, jeden z pracowników Google potwierdził we wpisie pod tym postem, że oddzielne paski głośności dla powiadomień i dzwonka trafią do systemu operacyjnego w przyszłym wydaniu. Nie ujawniono jednak, kiedy to nastąpi.Jak donosi, póki co żadnych zmian w tym temacie nie dostrzeżono ani w testowym wydaniu systemu Android 13 -, ani Android 14 . Najprawdopodobniej pojawi się ona jednak w przyszłym wydaniu wersji beta systemu Android 14, a potem w stabilnym wydaniu tego systemu. Może też trafić do stabilnego Androida 13.Warto wspomnieć, że oddzielne paski głośności pojawiły się na chwilę systemie Android 14 w wersjiw marcu, choć nie od razu po aktualizacji. Na dodatek, insiderdonosił wcześniej, że prace nad oddzielnymi paskami trwają od czasu Android 13 QPR3 Beta 3, bo w tej wersji oddzielne paski można aktywować za pośrednictwem odpowiedniej eksperymentalnej flagi.