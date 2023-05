Zobacz, jak łatwo zmniejszyć liczbę powiadomień w Windows 11

Uprzyjemnij sobie korzystanie z Windowsa.



Microsoft do tej pory zdążył już wprowadzić do "Smart opt-out". Ma ona pomóc w pozbyciu się lawiny komunikatów osobom, które nie zagłębiały się do tej pory w ustawienia trybu Skupienie.



Windows 11 z mniejszą liczbą powiadomień

W trakcie korzystania z Windows 11 regularnie denerwują mnie przeróżne powiadomienia. Zmiana DPI w myszce z racji tego, że nadepnął na nią kot, notyfikacje od Zabezpieczeń Windows (Windows Security), powiadomienia wysyłane przez



Smart opt-out to nowość, która pozwoli zminimalizować liczbę powiadomień w Windows 11, by użytkownicy systemu mogli lepiej skupić się na swoich działaniach. Funkcja ta to tak naprawdę dodatkowe... powiadomienie (sic!), które zasugeruje wyłączenie powiadomień z aplikacji, z którymi dana osoba nie wchodzi zbyt często w interakcji. I nie, Microsoft nie chwali się, że novum wykorzystuje sztuczną inteligencję (to modne), bo SI nie ma w nim żadnego udziału.



Dla przykładu: jeśli przez miesiąc nie wejdziesz w interakcję z powiadomieniami wysyłanymi przez oprogramowanie



Wybornie.



Jak zmniejszyć liczbę powiadomień w Windows 11?

Wyciszanie powiadomień w Windows 11 jest proste. Obecnie w tym celu użytkownicy Windows 11 mogą odwiedzić Ustawienia -> System - > Powiadomienia, gdzie znajduje się naprawdę cała masa przydatnych opcji. Jednym przyciskiem można wyłączyć wszystkie powiadomienia lub wyciszyć chociaż ich dźwięki. Tam też da się aktywować tryb "Nie przeszkadzać" manualnie lub włączyć jego automatyczną aktywację w określonych godzinach.



Menu powiadomień w Windows 11. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu



Warto zerknąć na "Ustawianie powiadomień priorytetowych", czyli opcję związaną z powiadomieniami dozwolonymi po włączeniu trybu "Nie przeszkadzać". Nic nie stoi na przeszkodzie, aby deaktywować wysyłanie powiadomień z poszczególnych aplikacji. To naprawdę proste.



No dobra, skoro już sam zawitałem do tej sekcji, pozmieniam to i owo... Do czego i Was zachęcam.



Źródło: Windows Latest