BlendOS 2 to jeden Linux, by mieć je wszystkie

Albo chociaż trzy.

Sporo uwagi poświęcamy systemom Windows z całkiem oczywistego powodu: z takowego oprogramowania korzysta większość czytelników naszego serwisu. Co jakiś czas podsuwamy jednak nowinki mogące zainteresować użytkowników Linuksa, którzy na ogół lubią eksperymentować. To właśnie przede wszystkim im polecamy najnowsze wydanie. Nigdy o nim nie słyszeliście? To ciekawy miks Arch Linux Mieszanie (czy raczej: blendowanie) dystrybucji oferowane przez blendOS (stąd nazwa) zostało w najnowszym wydaniu udoskonalone poprzez automatyczne dodawanie konteneryzowanego oprogramowania w systemie podstawowym. OS daje użytkownikom kontrolę nad tym, które oprogramowanie kontenerowe powinno mieć wyższy priorytet niż reszta, pozwalając uniknąć tym samym wszelkich konfliktów.

Sprawdź blendOS 2 - co Ci szkodzi?

Interfejs blendOS 2. | Źródło: blendOSBlendOS 2 jest dostarczany w dwóch oficjalnych wersjach. Zawierają one środowiska graficzne, domyślnie instalowane oficjalne sterowniki graficzne NVIDIA, obsługę systemów BIOS i UEFI (32-bitowych i 64-bitowych), nową strukturę instalatora oraz obsługę tworzenia remiksów blendOS.Interesującą cechą blendOS 2 jest to, iż z marszu wpiera on gry i aplikacje z systemu Android. Korzysta się z nich jak z innych, natywnych apek - wszystko za sprawą implementacji WayDroid, otwartoźródłowego rozwiązania opartego na kontenerach. Wygodna sprawa dla wielu deweloperów. Apki da się pobierać ze sklepów z GUI jakBlendOS 2 pozwala korzystać ponadto z PWA i aplikacji webowych oraz programów z repozytorium Arch Linux i Chaotic-AUR.blendOS 2 trafiłjuż do naszej bazy z plikami w obu wariantach. Po kliknięciu w poniższy odnośnik skorzystaj z listy, aby wybrać ten, który Ci bardziej odpowiada.Źródło: BlendOS.co