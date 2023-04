YouTube Music wprowadza podcasty, a konkurencja patrzy i się śmieje

Rychło w czas. Rychło w czas.



Podcasty zaczynają nadciągać do YouTube Music – tą wyczekiwaną informacją podzieliły się właśnie osoby odpowiedzialne za platformę. Twórcy internetowi otrzymają tym samym możliwość zaangażowania nowych odbiorców, jak i utrzymania uwagi tych, którzy nie korzystają z konkurencyjnych usług. Jest jednak pewien haczyk mogący mieć wpływ na odwleczenie w czasie globalnej implementacji tej nowości. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





YouTube Music w końcu wracza na scenę podcastów



Podcasty stały się ostatnio niesamowicie popularnym rodzajem zawartości. Na ich realizację decyduje się coraz więcej influencerów, co nie jest niczym zaskakującym. Widzą to także platformy streamingowe, co poskutkowało inwestycją pokaźnych sum pieniędzy nie tylko w finansową pomoc twórcom, ale również zmianę poszczególnych sekcji aplikacji bądź pozyskanie partnerów. Na tym polu wybija się szczególnie Spotify, który już dawno zaplanował zostanie liderem jeśli chodzi o internetowe podcasty. Postarano się tam nawet o implementację funkcji wideo, by stać się bezpośrednią konkurencją dla YouTube.



Serwis należący do Google nieco jednak zwlekał z przygotowaniem zaplecza pod ogarnięcie podcastów. Plany wzbogacenia YouTube Music o ten rodzaj treści poznaliśmy dawno temu, szczegóły przekazano jednak dopiero w lutym bieżącego roku. Po dwóch miesiącach w końcu doczekaliśmy się aktualizacji wprowadzającej możliwość słuchania podcastów bezpośrednio z poziomu muzycznej usługi koncernu.