Steam z dużą aktualizacją. Doczekał się wbudowanego... notatnika

To nie jedyna nowość.

„Całkowicie przerobiliśmy nakładkę w grze. Początkowo została stworzona jako sposób na szybkie czatowanie ze znajomymi oraz sprawdzanie zawartości i dyskusji związanych z daną grą. W ostatnim czasie zbudowaliśmy zupełnie nowy interfejs, wzbogacając nakładkę o nowe narzędzia użytkowe i umożliwiając większy stopień personalizacji.”

Notatnik na Steam

Jak wypróbować na Steam nowe funkcje?

Nowa nakładka w kliencie beta Steam. | Źródło: ValvePrzebudowany interfejs nakładki Steam zawiera na przykład, który pozwala uzyskać dostęp do czatu ze znajomymi, widoku postępu osiągnięć, dyskusji, przeglądarki i nie tylko. Interfejs ten zawiera też sekcję informującą o tym, co działo się z grą od momentu waszej ostatniej rozgrywki.Najciekawszym dodatkiem wprowadzonym przez Valve do klienta beta Steam jest…. Tak, notatnik. Pozwala on podczas rozgrywki robić zapiski dotyczące gry, w którą w danym momencie grasz. Można używać go w trybie online, synchronizować jego zawartość między wieloma komputerami i uzyskiwać do niego dostęp poza grą.Notatnik w kliencie beta Steam. | Źródło: ValveMile widzianą nowością jest równieżz nakładki Steam w grze – na przykład okna wspomnianego już notatnika – aby te były zawsze widoczne. Ich przezroczystość można regulować. Steam pozwala nawet na przypięcie na ekranie okna przeglądarki internetowej, by grając jednocześnie oglądać na przykład materiały wideo.Okno notatnika Steam przypięte do widoku gry. | Źródło: ValveValve odświeżyło jeszcze na Steamie chociażby menedżer zrzutów ekranu oraz okno powiadomień. Teraz korzystanie z nich powinno być wygodniejsze.Wszystkie wymienione nowości są dostępne w wersji beta klienta Steam już teraz. Aby uzyskać do tej wersji dostęp, prześledź stworzone przez Valve instrukcje Kiedy nowe funkcje zadebiutują w stabilnym wydaniu klienta Steam ? Tego na razie nie wiadomo. Musimy na ten moment cierpliwie czekać.Źródło: Valve, fot. tyt. Canva