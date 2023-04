Mapy Google ze świetną nowością. Ucieszą się osoby jeżdżące polską koleją

Google wie jak zrobić dobrze Polakom. Google wie jak zrobić dobrze Polakom.



Mapy Google wzbogaciły się właśnie o nowość, która ucieszy wielu mieszkańców naszego kraju. Mowa tu bowiem o integracji z rozkładem jazdy Kolei Małopolskich, co pozwoli na jeszcze łatwiejsze sprawdzenie dostępnych połączeń, a co za tym idzie – zaplanowanie podróży. Ucieszą się więc nie tylko mieszkańcy jednego z mniejszych województw, ale także osoby chcące zwiedzić tamten region. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Koleje Małopolskie zawitały właśnie do Map Google



Dosyć regularnie mamy do czynienia z aktualizacjami aplikacji Mapy Google – nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o implementacji czterech interesujących rozwiązań. Doczekaliśmy się m.in. wyświetlenia szczegółów odnośnie do atrakcji w obrębie amerykańskich parków narodowych, nawigowania po pieszych szlakach turystycznych, pokazywania kluczowych informacji na temat parków czy możliwości skorzystania z trybu offline podczas przechadzania się po szlakach. Ulepszono także wszystkim znaną pinezkę. Teraz przyszedł czas na kolejne usprawnienie.



Jest ono o tyle istotne, iż dotyczy głównie osób mieszkających w Polsce – zwłaszcza tych lubiących podróże pociągiem. Doczekaliśmy się bowiem integracji z rozkładem jazdy Kolei Małopolskich, co bez wątpienia ułatwi sprawdzanie dostępnych połączeń. Sprecyzowanie celu naszej podroży wyświetli konkretny środek komunikacji, a kliknięcie w nazwę poskutkuje rozwinięciem listy wszystkich stacji. Skorzystają więc nie tylko Małopolanie, ale także osoby zamierzające wybrać się do np. Krakowa bądź okolic.



Źródło: Koleje Małopolskie



Okej, ale co dla osób nielubiących podróży pociągiem? Tu znaleziono rozwiązanie, bowiem Koleje Małopolskie oferują również przejazdy autobusowe. Bez problemu więc odnajdziemy najbliższe kursy oraz podejrzymy rozkłady obowiązujące danego dnia. To niezwykle ważne i bez wątpienia usprawni podróże osobom korzystającym aktywnie z aplikacji Mapy Google.



To jednak nie wszystko. Integracja obejmuje również ułatwienia w obrębie procesu zakupu biletu na pociąg/autobus. Wybranie połączenia przekieruje nas na stronę Kolei Małopolskich, z poziomu której dokonamy transakcji. Kto wie, może finalnie doczekamy się tego typu usprawnień dla każdego z przewoźników.



Nie obraziłbym się.



Źródło: Koleje Małopolskie