Windows 11 stał się lepszym miejscem dla posiadaczy iPhone’ów

Windows 11 zyskał właśnie intrygującą nowość, która spodoba się wielu użytkownikom. Mowa tu rzecz jasna o aktualizacji aplikacji Łącze z telefonem wprowadzającej możliwość skorzystania z niej przez posiadaczy iPhone’ów – czekało na to naprawdę sporo osób. Do tej pory funkcja dostępna była wyłącznie w wersji zapoznawczej, teraz natomiast trafiła do powszechnego wydania. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Łącze z telefonem obsługuje teraz iPhone'y



Swego czasu przygotowaliśmy już artykuł opisujący sposób połączenia iPhone’a z najnowszym systemem od technologicznego giganta. Instrukcja nadal jest aktualna, ale w marcu dostęp do funkcjonalności miała zaledwie garstka konsumentów. Istnieje więc ogromne prawdopodobieństwo, iż pokaźna część internautów nie zdawała sobie sprawy z prowadzonych testów. Na szczęście nowość nareszcie została udostępniona wszystkim zainteresowanym.



Najnowsza aktualizacja aplikacji Łącze z telefonem wdrożyła obsługę sprzętów działających na systemie iOS. To świetna wiadomość dla wszystkich tych osób, które nie korzystają z pełnego ekosystemu Apple i chciałyby połączyć smartfon z komputerem. Teraz mogą to zrobić z poziomu Windowsa 11, jest to naprawdę proste i otwiera sporo możliwości.



Źródło: wł.



Łącze z telefonem pozwala bowiem wysyłać i odbierać wiadomości przez iMessage, a także wykonywać połączenia czy wyświetlać powiadomienia. Warto jednak od razu zaznaczyć, iż całość prezentuje się obecnie… dosyć prymitywnie. Nie porozmawiamy bowiem na czatach głosowych, niemożliwe okaże się również uruchamianie aplikacji mobilnych czy przeglądanie zdjęć dostępnych na iPhonie. Ograniczeń jest sporo – pozostaje wierzyć, iż wkrótce doczekamy się licznych usprawnień.



Jeśli zaś chodzi o proces łączenia się z komputerem, to proces nie należy do najtrudniejszych. Oczywiście należy znajdować się w posiadaniu Windowsa 11 oraz smartfona z iOS 14 lub nowszym na pokładzie. Poza tym koniecznością jest obecność modułu Bluetooth – spełnienie wszystkich wymagań poskutkuje wyświetleniem ikony iPhone’a w aplikacji Łącze z telefonem, po kliknięciu której rozpocznie się proces parowania.



Polega on na zeskanowaniu kodu QR oraz podążaniu zgodnie ze wskazówkami na ekranie komputera. Potem należy przyznać zestaw uprawnień pozwalających na zsynchronizowanie treści i… gotowe. Microsoft przy okazji zastrzega sobie prawa do opóźnienia implementacji usprawnienia maksymalnie do połowy maja. Jeśli więc jeszcze nie widzicie u siebie opisanej wyżej funkcji, to warto uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Źródło: Microsoft, wł.