Kultowy Foobar2000 doczekał się wersji 2.0 z wielkimi zmianami

Sprawdź je wszystkie.

foo_benchmark

foo_bitcompare

foo_verifier

foo_input_monkey

foo_ac3

foo_sanitizer

foo_input_dts

Interfejs Foobar2000 2.0. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuZmiany w zakresie interfejsu Foobar2000 2.0 obejmują przede wszystkim wsparcie dla trybu ciemnego z Windows 11 i Windows 10, ale dopiero po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. W domyślnym widoku playlist pojawiły się okładki albumów, ulepszono splitter Default UI, a większość boksów edytowalnych obsługuje teraz skrót CTRL+backspace.Domyślnie wspierane są formaty audio DTS, AC3, APE i TAK. WavPack zaktualizowano do wersji 5.6.0, a FFmpeg do 6.0. Co więcej, w niepamięć odejdzie kilka add-onów, bo ich funkcjonalności są teraz zintegrowane bezpośrednio w aplikacji. Mowa o rozszerzeniach:Przy okazji poprawiono garść błędów i zwiększono opcje personalizacji interfejsu. Zainstaluj najnowszą wersję Foobar2000, a zobaczysz, że liczba nowości jest olbrzymia.Dziennik zmian Foobar2000 znajduje się tutaj , w języku angielskim.Źródło: Foobar2000