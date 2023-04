Camtasia 2023 już dostępna. Wprowadza wiele przydatnych nowości

Camtasia 2023 - co nowego?

Camtasia 2023 - dostępność i cena

Nowego wydania doczekał się popularny program do przechwytywania ekranu i montowania materiałów wideo –. Użytkownicy mogą korzystać w nim od teraz z ulepszonych efektów wizualnych oraz kolejnych długo wyczekiwanych funkcji. Poznaj wszystkie nowości, które wprowadza Camtasia 2023.Tegoroczna edycja programu Camtasia stawia na poszerzenie zakresu dostępnych funkcjonalności, a także techniczne optymalizacje. Zmiany mają między innymi ułatwić proces edycji wideo oraz pozwolić na zwiększenie dynamiki tworzonych treści.Camtasia 2023 to cały szereg nowych funkcji, o które użytkownicy wielokrotnie prosili. Usługa doczekała się chociażby ulepszonych predefiniowanych ustawień dla filmów o różnych formatach, możliwości usuwania tła pojedynczym kliknięciem i nie tylko. Oto lista najważniejszych nowości:– twórz zapierające dech w piersiach ruchome tła i personalizuj je pod względem rozmiaru, kolorystyki i dynamiki.– zmień ton i nastrój każdego klipu wideo dzięki ponad 30 nowym filtrom– zastąp domyślny wskaźnik myszy jednym z wielu wskaźników rodzimych dla systemów Windows i Mac lub wgraj własny, na przykład w postaci logo firmy czy awatara.– z łatwością umieszczaj i dopasowuj do siebie obrazy i kształty.– uzyskaj iluzję perspektywy 3D, przypinając rogi dowolnego wideo lub obrazu do ekranu, by stworzyć wrażenie, że wideo jest odtwarzane na komputerze lub wyświetlaczu smartfonu.- edytuj właściwości kolorów w pliku animacji Lottie, aby dopasować schemat kolorów twojego wideo i marki.– spraw aby dowolny obraz lub plik Lottie przemieszczał się po ekranie lub przez niego przelatywał w wybrany przez Ciebie sposób. Dodaj punkty na ścieżce ruchu i spersonalizuj ją by uzyskać pożądany efekt.Camtasia 2023 to program, którego testową wersję można pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem, by wypróbować jego możliwości. Pełna wersja Camtasia 2023 jest płatna, komercyjną licencję można zakupić w sklepie Vebo.pl lub bezpośrednio na stronie producenta.Źródło: TechSmith, fot. tyt. TechSmith