Microsoft potajemnie wysyła Twoje dane wyszukiwarce Bing. Zobacz, jak to wyłączyć

Firma tłumaczy to pomyłką.

Microsoft przyłapany na gorącym uczynku

Jak wyłączyć śledzenie w Edge?

Korzystając z produktów i usług Microsoftu należy liczyć się z tym, że dane pozyskane w tych, których używacie, będą przekazywane do innych, nawet jeśli o ich istnieniu nie macie pojęcia. Osoby zatroskane o swoją prywatność mogą być oburzone faktem, iż Microsoft po cichu wysyła informacje na temat witryn przeglądanych przez użytkowników przeglądarki internetowej Edge do wyszukiwarki Bing.Microsoft Edgeprzekazuje informacje o odwiedzanych stronach internetowych do wyszukiwarki Bing, a jedyna dobra wiadomość polega na tym, że da się temu zapobiec.Użytkownik serwisu Reddit o pseudonimie hackermchackface poinformował, że przeglądarka Microsoft Edge wysyła wszystkie odwiedzane adresy URL do bingapis.com. Wystarczy przejść pod adres w przeglądarce Microsoftu, a dane te natychmiastowo otrzyma Bing. Teoretycznie nie ma w tym niczego niestosownego. W praktyce jednak problem dotyczy prywatności - firma z Redmond nie komunikuje tego, że jest to opcja domyślnie włączona. Z resztą, nie każdy korzystający z Edge sięga po Bing.Okazuje się, że Edge wysyła adresy URL do interfejsu API Bing w ramach wprowadzonej niedawno funkcji, mającej za zadanie ułatwić śledzenie ulubionych twórców w mediach społecznościowych, na YouTube, czy też zwykłych stronach internetowych. Powody takiego zachowania nie są jednak jasne. Inżynier Rafael Rivera wyjaśnia w rozmowie The Verge tłumaczy, że to błąd w implementacji tej nowości.W swoim oświadczeniu firma Microsoft potwierdziła, że wie o tym stanie rzeczy i podejmie. Nie wiadomo czy było to działanie celowe, z którego gigant wycofuje się w świetle nagłego, najpewniej zbędnego rozgłosu, czy efekt pomyłki programistycznej. Nie wyjaśniono dokładnie, dlaczego tak się dzieje.Jeśli korzystasz ze skądinąd udanej przeglądarki Edge, możesz zapobiec omawianemu tu przekazywaniu informacji. Wejdź do menu->, a następnie w sekcji usługi dezaktywuj opcję "Otrzymuj powiadomienia, gdy twórcy, których obserwujesz, opublikują nową zawartość".