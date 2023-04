Call of Dragons - naprawdę wciągająca przygoda (recenzja gry)

Przyjemna gra sportowa.

Call of Dragons – wielka przygoda na ekranie smartfona

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,89 zł-479,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Świat fantasy pełen magii, potworów i różnych ras potężnych bohaterów od zawsze rozpala wyobraźnię odbiorców niezależnie od szerokości geograficznej. Nie inaczej jest z grami na smartfony. Dobrze wykonany tytuł potrafi wciągnąć na długo.Call of Dragons jest tego dobrym przykładem. Mamy tu do czynienia z fabularną grą typu MMO osadzoną w fantastycznym i kolorowym świecie. Tytuł łączy w sobie też cechy strategii, gry z gatunku tower defense, a nawet idle clicker. Budujemy osadę, zdobywamy zasoby, walczymy o nowe tereny itd.Na początku oglądamy świetnie wykonane filmowe intro, które wprowadza w przygodę. Następnie wybieramy jedną z kilku ras i zaczynamy przygodę. Na początku trzeba poświęcić trochę czasu na ukończenie samouczka i poznanie interfejsu. Oprawa graficzna robi wrażenie i potrafi dać wycisk smartfonom ze średniej półki.Wątki fabularne w ciekawy sposób prowadzą nas do kolejnych zadań. Nie jesteśmy jednak cały czas prowadzeni za rękę i mamy sporo swobody w działaniu. Nie brakuje również opcji związanych z kontaktem z innymi graczami (sojusze itp.).Grać możemy za darmo, jednak musimy liczyć się z dość spokojnym tempem rozwoju. Niecierpliwi mogą oczywiście sięgnąć do rozbudowanego menu mikropłatności. Minusy? Interfejs momentami mógłby być bardziej czytelny, a tłumaczenie na język polski pozostawia trochę do życzenia.Nie zmienia to jednak tego, że Call of Dragons to świetnie wykonana i wciągająca gra. Rozbudowany świat i wielka przygoda w tle sprawiają, że warto do niej usiąść tylko z odpowiednim zapasem czasu.