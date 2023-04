Rabat na paliwo na BP. Tankuj taniej z tą aplikacją

Promocja już działa.

Pamiętacie jeszcze rabaty na paliwa na stacjach BP Orlen , Lotos i innych z 2022 roku? Wtedy to w obliczu rekordowych cen większość stacji zdecydowała się wprowadzić różnego rodzaju obniżki cen, aby zachęcić konsumentów do tankowania i instalowania aplikacji programów lojalnościowych. W tym roku, już przed wakacjami, takowe rabaty postanowiło jako pierwsze wdrożyć BP. Ponownie, niezbędna jest apka.Nowa promocja na paliwa na BP wymaga posiadania karty programu PAYBACK . Rejestracji w programie można dokonać tutaj lub w aplikacji. Polecamy drugą, znacznie wygodniejszą metodę. Jak skorzystać z rabatu na paliwo?Zrób zakupy w sklepie BP lub Wild Bean Cafe.Zeskanuj kartę PAYBACK:- Wydaj min. 25 złotych i odbierz rabat 10 groszy/l na paliwo- Wydaj min. 35 złotych i odbierz rabat 15 groszy/l na paliwo

Aplikacja PAYBACK - potrzebna, aby otrzymać rabat

Aplikacja PAYBACK na telefony i tablety. | Źródło: PAYBACKPromocja obowiązuje od 19 kwietnia do 27 czerwca 2023 roku na wybranych stacjach BP, których lista znajduje się w tym miejscu . Oferta nie dotyczy transakcji kartą flotową.Jak widać promocja nie jest aż tak atrakcyjna jak zeszłoroczne, ale... jest. Jeśli i tak od czasu do czasu robisz zakupy w sklepie BP, gdzie da się kupić na przykład letni płyn do spryskiwaczy lub kupujesz hot dogi na BP w Wild Bean Cafe, rabat można odebrać niejako przy okazji.By uzyskać niższe ceny paliw na stacjach BP potrzebujesz aplikacji PAYBACK. Pobierzesz ją na swój smartfon lub tablet bezpośrednio z właściwego sklepu z aplikacjami z poziomu urządzenia lub korzystając z poniższych odnośników.Źródło: BP