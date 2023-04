Gadu-Gadu widzi się jako idealny komunikator dla małych firm

Powstaje GG dla biznesu. Powstaje GG dla biznesu.



Właściciel kultowego komunikatora Gadu-Gadu zapowiedział stworzenie jego specjalnej wersji skierowanej do przedsiębiorców. Platforma ma stanowić proste i praktyczne narzędzie dla małych, jak i średnich film. Użytkownicy mogą spodziewać się zmienionej zasady działania usługi, bowiem nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo komunikacji oraz planowanie zadań. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Zapowiedziano specjalną wersję GG dla przedsiębiorców



Obecnie za Gadu-Gadu odpowiada Fintecom – spółka od pewnego czasu próbuje przekonać do siebie coraz pokaźniejszą grupę internautów. Nie tak dawno szukała inwestorów, którzy chcieliby przeznaczyć swoje pieniądze na rozwój programu. Ten w przyszłości ma wzbogacić się w rozmowy audio-wideo oraz szyfrowanie end-to-end. Osobiście nie znam nikogo, kto korzystałby teraz z tego komunikatora – ma on jednak specjalne miejsce w nostalgicznych wspomnieniach.



Firma chce jednak rozbudowywać interes i jak się okazuje, trwają prace nad wersją platformy GG dla biznesu. Planowo pojawi się ona pod koniec 2023 roku i stanowić będzie „skrojone pod ich potrzeby narzędzie do komunikacji wewnętrznej”. Wprowadzone zostaną więc liczne zmiany niemające racji bytu w tradycyjnej odsłonie komunikatora. Co jednak najważniejsze, nadal usłyszymy kultowy dźwięk wiadomości, nazwiska współpracowników, numerki GG oraz statusy dostępności.





Rozpoczęliśmy prace nad wersją GG dla biznesu! Dla przedsiębiorców - malutkich i średnich - dla firm i instytucji. Dla tych, którym dźwięk nadchodzącej wiadomości #GG przywołuje same dobre wspomnienia. Teraz dotyczące zleceń, spotkań w zespołach. Więcej informacji już za chwilę.… pic.twitter.com/i28KeK8laX — GG - Gadu Gadu (@GG_komunikator) April 25, 2023

Głównym wyróżnikiem ma być odseparowanie ruchu danych i numerów od klasycznej sieci narzędzia. Tak więc przedsiębiorcy otrzymają dosyć hermetyczną platformę usprawniającą pracę zawodową, lecz pozbawioną reklam i spamu. Pojawi się aplikacja na Windows 10/11, macOS, Androida oraz iOS. Jak możemy wyczytać w specjalnym oświadczeniu Romualda Remusa, wiceprezesa spółki Fintecom:



Z komunikatora GG korzysta wiele firm, zwłaszcza tych mniejszych, poszukujących szybkiego i łatwego w obsłudze komunikatora do kontaktu z klientami, oddziałami firmy, czy po prostu w ramach rozproszonego zespołu i właśnie tę komunikację wewnętrzną chcemy. W porównaniu do globalnych rozwiązań, my udostępnimy konkurencyjny cenowo i prosty w obsłudze komunikator, w pełni odpowiadający potrzebom małego i średniego biznesu, również rodzinnego, lokalnego, który bardzo dobrze zna markę GG. Rozwiązanie planujemy oferować również za granicą.



Szczegóły nie są jeszcze znane, ale przy okazji zapowiedzi projektu pochwalono się wynikami akcji zapowiadającej crowdfunding Gadu-Gadu. Przez kilka dni otrzymano deklarację od ponad 1000 osób, którzy chcą przelać łącznie około 4 mln złotych. Osobiście jestem w szoku, gdyż nie sądziłem, że w 2023 roku będzie mi dane usłyszeć o osobach chcących aktywnie korzystać z tej platformy.



Jeśli zaś chodzi o GG dla biznesu, to partnerem technologicznym wykonania aplikacji została firma Iteo S.A. z Katowic. Poza tym postarano się o uzyskanie dofinansowania z Funduszy Europejskich wynoszącego 724 mln złotych. Nie da się więc ukryć, że wiara w projekt jest dosyć mocna.



Używacie jeszcze Gadu-Gadu?



Źródło: GG