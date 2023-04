Czy to samo czeka polskie Allegro?

Recenzje napisane przez AI na Amazonie

„Jako model sztucznej inteligencji, nie posiadam ciała, ale rozumiem znaczenie komfortowych ubrań ciążowych.”

„Jeżeli szukasz wygodnych i stylowych spodenek na czas swojej ciąży, spodenki QGGQDD Maternity Shorts Over Belly with Pockets mogą być dla Ciebie świetną opcją.”

Amazon – recenzja dostępnego w platformie pasa wyszczuplającego napisana przez sztuczną inteligencję. | Źródło: mat. własne

AI zagrożeniem nie tylko dla Amazona, ale też dla Allegro?

Chatboty takie jaki inne formy zaawansowanej sztucznej inteligencji potrafią być bardzo przydatnymi narzędziami. Niektórzy wykorzystują je w bardzo kreatywne sposoby – by tworzyć utwory wykorzystujące wokal znanych artystów, gry wideo, a nawet… biznesy . Nie brakuje jednak osób, które używają takich rozwiązań w celach zwyczajnie szkodliwych.Teraz okazuje się, że chatboty bazujące na sztucznej inteligencji są wykorzystywane do recenzowania produktów sprzedawanych na Amazonie. Jak donosi, całe mnóstwo produktów dostępnych na Amazonie posiada recenzje, które nie zostały napisane przez ludzi, a przez chatboty takie jak ChatGPT.Recenzje napisane przez sztuczną inteligencję można znaleźć na Amazonie pod takimi przedmiotami jak książki dla dzieci akcesoria do konsol i nie tylko. W wielu przypadkach nie postarano się nawet o to, by ukryć fakt, że recenzja została stworzona przez AI., czytamy w jednej z recenzji.Amazon poinformował, że stosuje politykę zero tolerancji dla fałszywych recenzji w swojej platformie. Podkreślił, że banuje użytkowników publikujących fałszywe recenzje i stosuje wobec nich środki prawne. Wyjaśnił również, że dysponuje całymi zespołami analityków i prawników, których zadaniem jest wykrywanie fałszywych reklam.Najwyraźniej te zespoły dość słabo spełniają swoje zadania. Nie trzeba się bowiem natrudzić, aby znaleźć na Amazonie recenzje napisane przez AI, a te wciąż tam widnieją.Oczywiście na Amazonie nie trudno znaleźć też fałszywe recenzje napisane przez ludzi. Swego czasu Amazon pozwał nawet administratorów grup z Facebooka, którzy rzekomo rekrutowali tysiące ludzi do publikowania fałszywych recenzji pod produktami na Amazonie – rzecz jasna za opłatą.Mówi się, że jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. To powiedzenie ma odniesienie do Amazona, albowiem ten sam stwarza idealne warunki do publikowania fałszywych recenzji w jego platformie. Wcale nie trzeba kupić bowiem wybranego produktu na Amazonie, aby go zrecenzować. Dla porównania, na Allegro nie zrecenzujesz produktu, dopóki go nie zakupisz.W związku z powyższym Allegro raczej nie podzieli losu Amazona. Nie zaleją go tysiące recenzji pisanych przez chatboty pokroju ChatCPT. Możesz spać spokojnie.Źródło: CNBC , fot. tyt. Canva