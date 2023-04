WhatsApp wprowadza wyczekiwaną nowość. Czekano na nią latami

Testowano cierpliwość użytkowników. Testowano cierpliwość użytkowników.



WhatsApp doczekał się właśnie debiutu rozwiązania pozwalającego na korzystanie z jednego konta na wielu telefonach. Do tej pory nie było to możliwe, co niejednokrotnie spotykało się z krytyką ze strony konsumentów. Jedyną opcją (wprowadzoną w ubiegłym roku) było skorzystanie ze specjalnego trybu „towarzysza”, lecz bynajmniej nie rozwiązywało to wszelkich problemów. Teraz sytuacja nieco się zmieniła, co można uznać za naprawdę dobrą wiadomość. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Jedno konto, wiele urządzeń - teraz na WhatsApp



WhatsApp wzbogaca się ostatnio o szereg interesujących usprawnień. Nie tak dawno informowaliśmy Was o implementacji funkcji „Zachowaj w czacie” umożliwiającej przypięcie wybranej wiadomości podczas przebywania w trybie znikających treści. Dzięki temu internauci są w stanie zachować bardzo ważną informację bądź zdjęcie. Zgodę na to musi jednak wyrazić na to zgodę, co jest rzecz jasna w pełni zrozumiałe. Teraz doczekaliśmy się wdrożenia kolejnego narzędzia.



Mark Zuckerberg opublikował krótki post informujący o… możliwości korzystania z tego samego konta WhatsApp na wielu telefonach. Co to tak naprawdę oznacza w praktyce? Mniej więcej to, że użytkownik jest w stanie oznaczyć swój smartfon jako jedno z maksymalnie czterech dodatkowych sprzętów. Dzieje się to na tej samej zasadzie, co logowanie się za pośrednictwem przeglądarek internetowych, tabletów oraz komputerów stacjonarnych. Oczywiście koncern wspomniał o „pełnym szyfrowaniu prywatnych wiadomości, multimediów i połączeń”.







Co ciekawe, kiedy główne urządzenie jest nieaktywne przez dłuższy czas, to system automatycznie wyloguje konsumenta ze wszystkich towarzyszących telefonów. Wprowadzone rozwiązanie może jednak okazać się niezwykle przydatne dla części internautów – teraz bez wylogowywania się można przełączać się pomiędzy smartfonami i kontynuować rozmowy bez jakiegokolwiek problemu. Warto dodać, iż dotyczy to także osób korzystających z kont WhatsApp Business, więc pomyślano również o właścicielach małych firm.



Za kilka tygodni pojawi się również „alternatywny i bardziej dostępny sposób powiązania urządzeń towarzyszących”. Będzie on polegał na wprowadzaniu numeru telefonu za pośrednictwem przeglądarkowej wersji platformy. Wtedy otrzymamy jednorazowy kod, którzy trzeba wprowadzić na telefonie – dzięki temu pominiemy konieczność skanowania kodu QR za każdym razem.



Warto przy okazji dodać, że jeśli jeszcze nie możecie korzystać z tego samego konta WhatsApp na wielu telefonach, to spokojnie – nowość wdrażana jest seriami i pojawi się u wszystkich w przeciągu kilkudziesięciu najbliższych dni. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



