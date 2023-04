Masz nowe BMW? Teraz otworzysz je nawet smartfonem z Androidem

Funkcja Digital Key Plus już nie jest ekskluzywna dla sprzętu Apple.



W zeszłym roku BMW wprowadziło na smartfony Apple funkcję, która umożliwiła posiadaczom nowych BMW otwieranie i zamykanie swoich aut z poziomu iPhone’a lub Apple Watcha zamiast tradycyjnego pilota. Mowa o funkcji Digital Key Plus, będącej częścią aplikacji My BMW. Jej debiut ominął niestety smartfony a Androidem, ale od samego początku obiecywano, że z czasem trafi i na nie.



Tak się składa, że BMW właśnie tej obietnicy dotrzymało. Funkcja Digital Key Plus pojawiła się już na pierwszych urządzeniach z systemem operacyjnym Google. O jakich urządzeniach mowa? Jak z niej skorzystać?



Digital Key Plus na smartfonach z Androidem

Od teraz funkcja Digital Key Plus w aplikacji Samsung i Google Pixel pracujących pod kontrolą systemu Android 13.1 lub nowszego, wspierających technologię ultra-wideband (UWB). Digital Key Plus wykorzystuje tą technologię, by zapewnić bezpieczne połączenie między samochodem a telefonem.



„Funkcja Digital Key Pluys jest teraz dostępna również dla smartfonów z systemem operacyjnym Android. Klienci posiadający kompatybilne urządzenie firmy Samsung lub Google mogą za jej pomocą otwierać i zamykać swoje BMW oraz uruchamiać silnik bez wyjmowania telefonu z kieszeni.” , informuje BMW.



Te wybrane smartfony, którymi można już otwierać nowe samochody BMW, to w tej chwili Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Note20 Ultra (na rynkach, gdzie działa Samsung Wallet), Google Pixel 7 Pro, Google Pixel 6 Pro. Jak widać, uch lista nie jest długa.



