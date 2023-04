Przeglądarka Opera z koncepcyjnym modułowym designem już dostępna

Twórcy przeglądarki Opera wciąż eksperymentują z jej wyglądem, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Tym razem poinformowano o zupełnie przeprojektowanym designie (Modular Design), który docelowo ma trafić na komputery z Windows, MacOS i Linux.Jak podaje producent, nowa koncepcja modułowego designu wprowadza bardziej płynną nawigację opartą na wielowątkowości (multithreadingu) w interfejsie przeglądarki.automatycznie układa karty w Tab Islands w oparciu o kontekstu przeglądania.Już na początku warto zaznaczyć, że Opera One to wczesna wersja całkowicie przeprojektowanej przeglądarki , która ma zastąpić flagową Operę na Windows Opera One została zaprojektowana w oparciu o koncepcję, modułowego designu. Wśród nowości warto wymienić Tab Islands, nowy, bardziej intuicyjny sposób interakcji z wieloma kartami i zarządzania nimi. Warto przypomnieć, że zaledwie kilka tygodni temu w przeglądarce pojawił się pierwsze funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji, w tym AI Prompts, a także dostęp do ChatGPT i ChatSonic na pasku bocznym.

Opera One oparta o Modular Design

"Opera ma długą historię wprowadzania innowacji, aby sprostać zmieniającym się potrzebom swoich użytkowników, a także ewolucji internetu. Opera One została zaprojektowana w oparciu o koncepcję Modular Design, modułowego designu. Nowy design, prezentowany dziś design pozwoli Operze budować mocniejszą i bogatszą w funkcje przeglądarkę, która będzie gotowa na internet przyszłości oparty na generatywnej sztucznej inteligencji. Przeglądarka Opera rozpoczyna tym samym swoją metamorfozę w kierunku narzędzia, które będzie dynamicznie dostosowywać się do potrzeb użytkownika, wysuwając na pierwszy plan tylko najważniejsze dla niego funkcje. Odpowiednie moduły w ramach Opery One automatycznie dostosują się do potrzeb użytkownika w zależności od kontekstu, zapewniając mu bardziej płynne przeglądanie.

W przeciwieństwie do dodawania coraz większej liczby funkcji, każdy element w Operze One został dokładnie oceniony pod kątem tego czy jest potrzebny i użyteczny. W rezultacie przeglądarka zyskała czystszy i bardziej uporządkowany interfejs z dużą ilością przestrzeni na przyszłe funkcje oraz rozszerzenia oparte na sztucznej inteligencji, zarówno na pasku bocznym przeglądarki, jak i w pasku adresowym. W Operze One, ChatGPT, ChatSonic i nowa funkcja AI Prompts są domyślnie włączone."

Tab Islands: nowy sposób interakcji z kartami

"Szukasz najlepszej restauracji na lunch. Karty z menu, lokalizacjami i szczegółami restauracji otworzą się na dedykowanej wyspie. A może masz kilka dokumentów Google, których używasz w pracy? One też mogą dostać własną Tab Island. Podczas przeglądania i tworzenia kolejnych Tab Islands można łatwo rozróżnić tematy, na których się koncentrowało, i przełączać się między nimi. W nowej, wymyślonej na nowo wersji Opery, Tab Islands są pierwszym przejawem modułowego designu: są wyraźnie widoczne w interfejsie przeglądarki, oznaczone osobnymi kolorami i wyraźnymi rozgraniczeniami."

- czytamy w oficjalnym komunikacie.Tab Islands to nowa funkcja, która według twórców, zapewnia płynne i intuicyjne działanie, stworzona dla użytkowników korzystających z wielu kart jednocześnie. Zgodnie z badaniami Opery, większość użytkowników czuje się przytłoczona bałaganem w swoich kartach i życzyłaby sobie, aby przeglądarki internetowe robiły więcej, aby pomóc im tej kwestii.Nowe Tab Islands w Operze One stanowią odpowiedź na to wyzwanie. Tab Islands to nowy sposób intuicyjnego łączenia kart które są ze sobą powiązane kontekstowo — bez zmuszania użytkowników do zmiany nawyków.- informuje Opera.Tab Islands są tworzone automatycznie, aby grupować karty w tym samym kontekście przeglądania. Otwarte strony internetowe można również zebrać w wyspę, naciskając przycisk CTRL/Command i klikając te, które chcesz grupować, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy, aby utworzyć wyspę kart. Można je również przenosić, przeciągając i upuszczając między wyspami. Możliwe jest także dodanie do istniejącej Tab Island, przeciągając i upuszczając lub naciskając mały przycisk plusa z boku wyspy.Więcej na temat Opera One (wersja deweloperska – wczesny dostęp) znajdziecie na stronie producenta . Przeglądarka jest dostępna również do pobrania bezpośrednio z naszych zasobów ( Windows Linux ).